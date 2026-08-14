Meta заблокувала понад 750 тисяч акаунтів
Ефективність заборони та обхід обмежень
- Звіт регулятора: за даними австралійського регулятора з онлайн-безпеки, за перші три місяці дії закону частка підлітків до 16 років, які користуються соцмережами, знизилася лише незначно — з 85,9% до 81,5%.
- Прогалини перевірки: близько 38% опитаних дітей віком від 10 до 15 років, які мають акаунти в Instagram, зазначили, що продовжили користуватися платформою, оскільки вона досі не запросила у них підтвердження віку. У Facebook цей показник становить близько 28%.
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