Meta заблокувала понад 750 тисяч акаунтів Сьогодні 03:40 — Фондовий ринок

Компанія Meta Platforms Inc. заявила про блокування доступу до понад 750 тисяч акаунтів в Instagram та Facebook в Австралії, які належали користувачам віком до 16 років.

Заходи вжито в межах виконання жорсткого законодавства країни про обмеження використання соцмереж неповнолітніми.

Про це повідомляється в матеріал і Bloomberg.

За даними компанії, підсумкова цифра охоплює як профілі, заблоковані до набрання законом чинності, так і видалені пізніше. Загалом Meta закрила 462 тисячі акаунтів в Instagram та 294 тисячі у Facebook. Для виявлення порушників техногігант використовує алгоритми штучного інтелекту та інші методи верифікації віку.

Ефективність заборони та обхід обмежень

Попри зусилля платформи, регулятори й експерти вказують на недостатню ефективність поточних заходів:

Звіт регулятора: за даними австралійського регулятора з онлайн-безпеки, за перші три місяці дії закону частка підлітків до 16 років, які користуються соцмережами, знизилася лише незначно — з 85,9% до 81,5%.

Прогалини перевірки: близько 38% опитаних дітей віком від 10 до 15 років, які мають акаунти в Instagram, зазначили, що продовжили користуватися платформою, оскільки вона досі не запросила у них підтвердження віку. У Facebook цей показник становить близько 28%.

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