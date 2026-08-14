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Meta заблокувала понад 750 тисяч акаунтів

Фондовий ринок
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Компанія Meta Platforms Inc. заявила про блокування доступу до понад 750 тисяч акаунтів в Instagram та Facebook в Австралії, які належали користувачам віком до 16 років.
Заходи вжито в межах виконання жорсткого законодавства країни про обмеження використання соцмереж неповнолітніми.
Про це повідомляється в матеріалі Bloomberg.
За даними компанії, підсумкова цифра охоплює як профілі, заблоковані до набрання законом чинності, так і видалені пізніше. Загалом Meta закрила 462 тисячі акаунтів в Instagram та 294 тисячі у Facebook. Для виявлення порушників техногігант використовує алгоритми штучного інтелекту та інші методи верифікації віку.

Ефективність заборони та обхід обмежень

Попри зусилля платформи, регулятори й експерти вказують на недостатню ефективність поточних заходів:
  • Звіт регулятора: за даними австралійського регулятора з онлайн-безпеки, за перші три місяці дії закону частка підлітків до 16 років, які користуються соцмережами, знизилася лише незначно — з 85,9% до 81,5%.
  • Прогалини перевірки: близько 38% опитаних дітей віком від 10 до 15 років, які мають акаунти в Instagram, зазначили, що продовжили користуватися платформою, оскільки вона досі не запросила у них підтвердження віку. У Facebook цей показник становить близько 28%.

За матеріалами:
Finance.ua
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