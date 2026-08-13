Хто купує відомий баскетбольний клуб за $12,5 млрд

Сума угоди у $12,5 млрд більш ніж на чверть перевищує попередній рекорд оцінки клубу ($10 млрд). Процес продажу ще має офіційно затвердити рада керуючих NBA, засідання якої заплановано на наступний місяць у Нью-Йорку.
Спочатку Кушнер та Айґер планували брати участь у створенні нової франшизи NBA у Лас-Вегасі, проте зрештою вирішили придбати «Лейкерс» у нинішнього власника Марка Волтера. Зазначимо, що Волтер викупив контрольний пакет акцій у сім’ї Басс лише минулого року за $10 млрд.
«Лос-Анджелес Лейкерс» є однією з найуспішніших команд в історії Національної баскетбольної асоціації, маючи у своєму доробку 17 чемпіонських титулів ліги.