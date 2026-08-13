0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто купує відомий баскетбольний клуб за $12,5 млрд

Фондовий ринок
41
Хто купує відомий баскетбольний клуб за $12,5 млрд
Хто купує відомий баскетбольний клуб за $12,5 млрд
Американський баскетбольний клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» (Los Angeles Lakers) готують продати за $12,5 млрд.
Покупцями виступають венчурний інвестор Джошуа Кушнер та колишній генеральний директор компанії Disney Боб Айґер. Угода стане найдорожчим продажем спортивної франшизи в історії.
Про це повідомляє ESPN.
Сума угоди у $12,5 млрд більш ніж на чверть перевищує попередній рекорд оцінки клубу ($10 млрд). Процес продажу ще має офіційно затвердити рада керуючих NBA, засідання якої заплановано на наступний місяць у Нью-Йорку.
Спочатку Кушнер та Айґер планували брати участь у створенні нової франшизи NBA у Лас-Вегасі, проте зрештою вирішили придбати «Лейкерс» у нинішнього власника Марка Волтера. Зазначимо, що Волтер викупив контрольний пакет акцій у сім’ї Басс лише минулого року за $10 млрд.
«Лос-Анджелес Лейкерс» є однією з найуспішніших команд в історії Національної баскетбольної асоціації, маючи у своєму доробку 17 чемпіонських титулів ліги.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems