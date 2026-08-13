Норвезький держфонд заробив рекордні $184 млрд за пів року

Найбільший у світі суверенний фонд показав результат, який можна порівняти з річною економікою цілої країни. Норвезький державний пенсійний фонд за перше півріччя отримав рекордний прибуток у 1,75 трлн норвезьких крон — близько $184,3 млрд.
Фонд інвестує доходи Норвегії від видобутку нафти й газу. У середньому йому належить 1,5% акцій усіх публічних компаній світу, що робить його найбільшим окремим інвестором.
Також фонд вперше розкрив свою частку в SpaceX. Йому належить 0,05% компанії, що на кінець червня оцінювалося в $1,22 млрд. Загалом фонд інвестує приблизно у 7100 компаній по всьому світу, а також вкладає кошти в облігації, нерухомість і проєкти з відновлюваної енергетики.
Водночас керівництво фонду попереджає про ризики надмірної концентрації та зазначає, що майбутні війни або економічна депресія можуть суттєво скоротити вартість його активів.