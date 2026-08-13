Норвезький держфонд заробив рекордні $184 млрд за пів року Сьогодні 13:31 — Фондовий ринок

Прапор Норвегії

Найбільший у світі суверенний фонд показав результат, який можна порівняти з річною економікою цілої країни. Норвезький державний пенсійний фонд за перше півріччя отримав рекордний прибуток у 1,75 трлн норвезьких крон — близько $184,3 млрд.

Фонд інвестує доходи Норвегії від видобутку нафти й газу. У середньому йому належить 1,5% акцій усіх публічних компаній світу, що робить його найбільшим окремим інвестором.

Про це пише Reuters

Технологічні акції принесли основний прибуток

За словами гендиректора фонду Ніколая Танґена, результат значною мірою забезпечили хороші показники фондового ринку, особливо азійських технологічних компаній.

Прибуток за перші шість місяців перевищив попередній рекорд у 1,5 трлн крон, встановлений у першому півріччі 2023 року. За масштабом це приблизно відповідає річному номінальному ВВП Узбекистану.

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Водночас фонд дедалі більше концентрується на технологічному секторі. На 10 найбільших компаній у його портфелі припадає вже 20% вартості активів.

«Це чипи, чипи, чипи, чипи, чипи — ми ніколи раніше не бачили такої концентрації», — зазначив Танґен.

Що відомо про фонд

Серед найбільших технологічних активів фонду — Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft і Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Станом на 30 червня фонд володів:

1,28% Nvidia вартістю $62 млрд,

1,24% Apple на $52 млрд,

1,17% Alphabet на $50 млрд,

1,27% Microsoft на $35 млрд,

1,7% TSMC на $34 млрд.

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Також фонд вперше розкрив свою частку в SpaceX. Йому належить 0,05% компанії, що на кінець червня оцінювалося в $1,22 млрд. Загалом фонд інвестує приблизно у 7100 компаній по всьому світу, а також вкладає кошти в облігації, нерухомість і проєкти з відновлюваної енергетики.

Водночас керівництво фонду попереджає про ризики надмірної концентрації та зазначає, що майбутні війни або економічна депресія можуть суттєво скоротити вартість його активів.

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