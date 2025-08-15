Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для вкладників — Finance.ua

Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для вкладників Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для вкладників

Окрім державного пенсійного фонду, в Україні працюють також недержавні системи пенсійного забезпечення. Із посиланням на сттатю Finance.ua розповідаємо, що потрібно знати про НПФ та як вони працюють.

Система недержавного пенсійного забезпечення створена для формування додаткових пенсійних накопичень шляхом добровільних внесків фізичних осіб і роботодавців.

Недержавне пенсійне забезпечення проводиться:

пенсійними фондами через укладення пенсійних контрактів;

страховими компаніями через укладення договорів страхування довічної пенсії з учасниками фонду;

банківськими установами через укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків.

З моменту ухвалення відповідного закону пройшло понад двадцять років, і система вже давно працює. У її роботі є як переваги, так і недоліки.

Переваги недержавних пенсійних фондів

Головними перевагами, безумовно, є формування незалежного від держави пенсійного рахунку, кошти з якого є власністю учасника і можуть бути успадковані його спадкоємцями. Окрім того, важливим фактором є добровільність участі у такому фонді.

Також недержавне пенсійне страхування передбачає значно ширший перелік тих, хто може сплачувати внески на користь учасника фонду, ніж це можливо у державному пенсійному фонді. Набагато гнучкіша як сама система внесків, так і їхні розміри, розміри пенсійних виплат.

Читайте також В уряді розповіли про плани щодо підвищення пенсійного віку та нової пенсійної системи

Одна з безумовних переваг — пенсійний вік учасника може бути меншим від того, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років. Також важливим є те, що пенсійні виплати з недержавного пенсійного фонду здійснюються незалежно від отримання виплати за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.

Умови для отримання та виплати пенсії визначаються договором, який укладається індивідуально, а пенсійний фонд, страхова компанія чи банк під час його укладення має достатню свободу для того, щоб максимально врахувати можливості і побажання клієнта.

Головні ризики недержавних пенсійних фондів

Загалом запуск недержавного пенсійного страхування в Україні мав, безумовно, позитивне значення, хоча б тому, що дав можливість альтернативи для громадян.

Читайте також Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги

Однак за ті роки, які пройшли від цього моменту, так і не розв’язані питання з потенційними ризиками, які існують для надавачів таких послуг та їхніх клієнтів. Один з очевидних ризиків — недержавний пенсійний фонд має заробляти, щоб виплачувати пенсії за своїми зобов’язаннями. Держава спробувала регламентувати цю діяльність фондів, однак у країні, де економіка вкрай нестабільна, ця спроба носить суто декларативний характер. Не кажучи вже про те, що керівники фонду можуть ухвалити неправильне рішення щодо інвестування коштів або виявитися відвертими шахраями.

Головним же ризиком для учасників недержавної системи пенсійного забезпечення є те, що держава не несе жодної відповідальності за зобов’язаннями пенсійного фонду, що зазначається у кожному пенсійному контракті. Те ж саме стосується і пенсійних контрактів зі страховиками та банками. Прецеденти втрати пенсійних накопичень в результаті банкрутства цих установ вже, на жаль, є. І вони не поодинокі.

🎤 Кожну новину на Finance.ua можна не лише читати, а й слухати. Тисніть ▶️ на зображенні у новині й дізнавайтеся про все найважливіше ще швидше!

Загалом же ризиків багато, це очевидно для всіх, хто бодай трохи цікавиться фінансовою політикою нашої держави та її економікою.

Хоча, варто зазначити, що за 21 рік, що минув від старту цієї системи, є й успішні кейси. Тому, якщо ви вирішили не сподіватися на державу, уважно вивчайте ту організацію, з якою бажаєте укласти договір.

Що робити, якщо не вистачає стажу для отримання пенсії за віком, розповіли у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.