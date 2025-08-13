В уряді розповіли про плани щодо підвищення пенсійного віку та нової пенсійної системи — Finance.ua

В уряді розповіли про плани щодо підвищення пенсійного віку та нової пенсійної системи Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

В уряді розповіли про плани щодо підвищення пенсійного віку та нової пенсійної системи

Наразі питання підвищення пенсійного віку в уряді не розглядають.

Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ».

«Про підвищення пенсійного віку не йдеться. У рамках того, що ми плануємо, вхід у солідарну систему буде можливий тільки після досягнення необхідного стажу. Особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше. Для цього буде окремий закон, де спеціальні пенсії переведуть у професійні, які будуть фінансуватись з додаткових джерел», — розповів Улютін.

За його словами, уряд прагне захистити солідарну систему, повернути до неї довіру.

Улютін зазначив, що пенсійна реформа — виклик не лише для Мінсоцполітики, а й для всієї держави.

«Відсутність сталої моделі пенсійного забезпечення породжує недовіру людей, знеохочує їх сплачувати внески. Звідси й маємо: дефіцитність пенсійної системи, низькі пенсії, велику кількість спецпенсій, відсутність накопичувальної частини», — каже міністр.

Що пропонує уряд:

гарантувати базову державну виплату всім, хто досяг 65 років, незалежно від трудового стажу. Людина не має залишитися без підтримки; зробити солідарну систему справді солідарною: скільки людина внесла — стільки отримала; розподіляти лише той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Це дасть змогу створити бездефіцитну систему.

«Звісно, важливим компонентом має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи — без неї ми не зможемо забезпечити гідну пенсію в довгостроковій перспективі», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністерство анонсувало нову пенсійну реформу.

Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:

солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;

трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;

запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

