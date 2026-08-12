ФГВФО поповнив держбюджет на 46 млрд. грн: чому держава недоотримала ще майже 2 млрд Сьогодні 15:33 — Фондовий ринок

ФГВФО поповнив держбюджет на 46 млрд. грн: чому держава недоотримала ще майже 2 млрд

Від початку повномасштабного вторгнення банки в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перерахували до державного бюджету 1,3 млрд грн на погашення своїх податкових зобов’язань перед Державною податковою службою, яка за діючим законодавством є кредитором сьомої-восьмої черг.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Ще понад 13,3 млрд грн Фонд спрямував на погашення зобов’язань перед Державою за запозиченнями під час системної банківської кризи 2014−17 років.

Саме ця сума могла б бути більшою на понад 1,7 млрд грн, якби не дії колишніх власників ПАТ «Укрінбанк», законність яких Фонд зараз оскаржує в суді (№ 925/698/16).

Суть справи

Колишні власники ПАТ «Укрінбанк» роками унеможливлюють розрахунки з кредиторами за процедурою, передбаченою Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», блокуючи проведення ліквідаційної процедури банку та вивівши з нього усі активи.

Під час повномасштабної війни повернення майже 2 мільярдів гривень до державного бюджету набуває особливої ваги, адже йдеться про кошти, які могли б посилити фінансову спроможність країни в умовах збройної агресії рф.

Нагадаємо, після запровадження Фондом у ПАТ «Укрінбанк» тимчасової адміністрації та виплат його вкладникам 1,8 млрд грн колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) та перереєстрували юридичну особу ПАТ «Укрінбанк» з адресою місцезнаходження у м. Києві на ПАТ «Укрінком» — небанківську юридичну особу за новою адресою у м. Сєвєродонецьку (нині окуповане м. Сіверськодонецьк).

Після цього активи ПАТ «Укрінбанк» були виведені під контроль ПАТ «Укрінком», через що розрахунки з кредиторами банку зупинились. А нині уже ПАТ «Укрінком» пішло у контрольоване банкрутство у статусі небанківської установи. Така процедура не захищає кредиторів банку та фактично унеможливлює повернення Фондом коштів Державі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ФГВФО передав до держбюджету активи та кошти дочірніх структур російських держбанків — «МР Банку» та «Промінвестбанку» — в еквіваленті 28,8 млрд грн. Також 3,3 млрд грн перерахував державі, як кредитору 9-ї черги АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») під управлінням Фонду.

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