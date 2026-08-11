Nvidia залучає $500 млрд приватного капіталу на розвиток ШІ Сьогодні 20:25 — Фондовий ринок

Технологічний гігант Nvidia оголосив про партнерство з шістьма провідними фінансовими інституціями для запуску спеціальних платформ фінансування.

Мета ініціативи — залучити понад $500 млрд стороннього капіталу для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, компанія залишає за собою право підкріпити угоди власністю та гарантіями на суму до $125 млрд (до 25% від потенційного обсягу фінансування).

Партнерами проєкту виступили світові інвестиційні компанії та банки:

Apollo

BlackRock

Blackstone

Brookfield

Goldman Sachs

KKR

Головне завдання платформ фінансування — розширити доступ розробників передових ШІ-моделей, корпорацій, урядів та хмарних провайдерів до обчислювальних потужностей на базі чіпів Nvidia.

Водночас великі інвестиційні фонди отримають довгострокові інструменти для розміщення приватного капіталу з прив’язкою до обсягів використання потужностей.

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