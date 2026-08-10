ФДМУ проведе 43 онлайн-аукціони з оренди Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

ФДМУ проведе 43 онлайн-аукціони з оренди

Фонд державного майна України з 10 по 14 серпня планує провести 43 онлайн-аукціони з оренди державного майна.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ

«Серед запланованих аукціонів 22 передбачають укладання нових договорів оренди та 21 аукціон — продовження договорів оренди», — йдеться у повідомленні.

ТОП-5 найцікавіших лотів

Адміністративна будівля (м. Київ) площею 325,0 кв.м. зі стартовою орендною платою 2 129 грн

пилорама (м. Івано-Франківськ) площею 456,2 кв. м зі стартовою орендною платою 29,68 тис. грн.

Як повідомлялося, у липні 2026 року команда ФДМУ провела 111 онлайн-аукціонів з укладання договорів оренди державного майна, з яких успішно відбулося 84. За їх результатами досягнуто вартості оренди у розмірі 1 022 845 грн.

У січні — червні 2026 року ФДМУ забезпечив надходження до бюджету майже 3,45 млрд гривень. Оренда державного майна принесла бюджету 494,27 млн грн.

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