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НКЦПФР попередила про «ліцензованого трейдера» без ліцензії

Фондовий ринок
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НКЦПФР закликає громадян бути обачними
НКЦПФР закликає громадян бути обачними
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про збільшення кількості звернень і скарг громадян щодо діяльності Анни Коваленко та пов’язаної з нею структури — ПП «КУА „Коваленко Про Інвест“».
За наявними даними, Анна Коваленко позиціонує себе як ліцензований трейдер та інвестиційний консультант і залучає кошти громадян під приводом інвестування. Водночас зобов’язання щодо повернення фінансових активів, за інформацією регулятора, не виконує.

Як залучають кошти

Суб’єкт здійснює активну діяльність у низці Telegram-каналів, де поширює недостовірну інформацію про свій професійний статус.
Для введення потенційних клієнтів в оману Коваленко демонструє фотографії документів, схожих на ліцензії, які нібито видані «Міжнародними Брокерськими Комісіями» чи іншими неіснуючими іноземними регуляторами.

Офіційна позиція регулятора

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційно повідомляє, що Анна Коваленко та ПП «КУА „Коваленко Про Інвест“» не отримували жодних ліцензій, дозволів чи погоджень від регулятора.
Також ані Анна Коваленко особисто, ані ПП «КУА „Коваленко Про Інвест“» не мають права надавати інвестиційні, фінансові чи брокерські послуги на території України.

Що радить регулятор інвесторам

НКЦПФР закликає громадян бути обачними та дотримуватися правил фінансової гігієни перед передаванням власних коштів третім особам.
Перевіряйте ліцензію. Інформація про всіх суб’єктів, які мають право надавати послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, є відкритою. Її можна перевірити на офіційному вебсайті НКЦПФР або шляхом направлення офіційного запиту.
Перевірка займає кілька хвилин, але дає змогу убезпечити заощадження від дій недобросовісних учасників.
Звертайтеся до правоохоронних органів. Якщо ви вже стали жертвою протиправних дій з боку Анни Коваленко чи ПП «КУА „Коваленко Про Інвест“» або володієте інформацією про їхню діяльність, НКЦПФР просить невідкладно подати відповідну заяву до Національної поліції України.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
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