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Представлені елегантні окуляри доповненої реальності Viture Pro 2

Фондовий ринок
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Представлені елегантні окуляри доповненої реальності Viture Pro 2
Представлені елегантні окуляри доповненої реальності Viture Pro 2
Viture анонсувала окуляри доповненої реальності Pro 2. Їх відрізняє відносно скромна ціна та широкий набір розважальних функцій. Виробник зазначив, що досяг якісних показників у аспектах кривизни поля зображення, його різкості, геометричних спотворень та стабільності картинки.
Представлені елегантні окуляри доповненої реальності Viture Pro 2
За виведення зображення Viture Pro 2 відповідає дисплей Micro-OLED, яскравість якого складає до 1600 кд/м², чого достатньо навіть в умовах яскравого освітлення. Роздільна здатність дисплеїв нової моделі не уточнюється, але окуляри серії Pro першого покоління пропонували картинку в 1200p з частотою оновлення 120 Гц. На верхній частині оправи розміщені два окремі регулятори для корекції короткозорості на величину до -5,0 діоптрій.
При наявності безлічі вбудованих технологічних рішень вага Viture Pro 2 складає всього 63 г, що більше роднить їх з окулярами доповненої, а не розширеної реальності — виробник, однак, наполягає, що це найтонкіші окуляри розширеної реальності, які він коли-небудь випускав, і подробиць не наводить.
За матеріалами:
Finance.ua
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