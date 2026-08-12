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Зруйнований склад Rozetka під Києвом коштував $70 млн

Фондовий ринок
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Розподільчий центр Rozetka під Києвом, який був зруйнований російським ударом у ніч на 5 серпня, оцінювався у $70 млн. Також унаслідок атаки було знищено товарів на мільярди гривень.
Про це повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна під час зустрічі з представниками бізнесу, організованої парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.
«Тільки 70 млн коштував склад. І я кажу зараз не про гривні, а про долари», — зазначила Чечоткіна.
За її словами, страхові компанії наразі не готові покривати збитки такого масштабу. Тому співзасновниця Rozetka закликала державу допомогти постраждалому бізнесу, зокрема дозволити відтермінування сплати податків, щоб компанії могли відновити роботу.
Розподільчий центр у Броварах відкрили у 2017 році. Він обробляв понад 100 тисяч замовлень щодня. Після російського удару об’єкт, за словами співвласників компанії, не підлягає відновленню.
За матеріалами:
ua.news
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