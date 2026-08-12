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У липні в Україні стало на 11 фінустанов менше — дані НБУ

Фондовий ринок
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У липні в Україні стало на 11 фінустанов менше — дані НБУ
У липні в Україні стало на 11 фінустанов менше — дані НБУ
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні 2026 року зменшилася на 11 установ — до 727. Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становить 59 .
Про це пише НБУ.
Упродовж липня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life. Водночас примусово анульовано всі ліцензії шести фінансовим компаніям та двом страховикам non-life. Також було відмовлено у видачі ліцензії одній кредитній спілці.
У липні в Україні стало на 11 фінустанов менше — дані НБУ
Із відповідних реєстрів було примусово виключено шість фінансових компаній та двох страховиків non-life, водночас за ініціативою заявника з реєстру виключено одну страхову компанію non-life. Крім того, двох страхових брокерів примусово виключено з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.
Станом на 01 серпня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють 383 фінансові компанії (було 389), 44 страховики non-life (було 47), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом (кількість не змінилася), 96 ломбардів (кількість не змінилася), 79 кредитних спілок (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 41 страховий брокер (було 43), 72 колекторські компанії (кількість не змінилася).
Кількість банківських груп (15) не змінилася. Водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася на одну — до 40 (було 39).
На платіжному ринку діють 13 платіжних систем, створених резидентами (кількість не змінилася), серед них дві державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних платіжних систем (кількість не змінилася).
Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 15 платіжних установ (було 16), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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