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Rozetka скорочує працівників та змінює формат роботи

Фондовий ринок
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Знищення розподільчого центру Rozetka у Броварах уже позначилося не лише на роботі компанії, а й на її працівниках. Після російської атаки ритейлер змушений переглядати структуру штату та скорочувати частину співробітників.
Склад Rozetka у Броварах зазнав атаки росії, він був одним із ключових об’єктів компанії. На ньому працювали понад 1 000 співробітників, розповіла співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна.
Після знищення об’єкта компанія намагається перевести якомога більше людей на інші робочі місця. Частині працівників уже запропонували альтернативні вакансії на інших складах.
«На жаль, ми змушені оптимізувати штат і так, особисто для мене це боляче. Скорочення зачіпатиме деякі відділи […] Запропонувати всім альтернативні робочі місця у даній ситуації не вийде. Обставини виявилися сильнішими», — каже Чечоткіна.
Після втрати розподільчого центру компанія також планує швидше змінити формат роботи. Йдеться про зменшення частки власних продажів та активніший розвиток маркетплейсу.
Це означає, що Rozetka поступово робитиме більший акцент на моделі, у якій товари на платформі продають сторонні продавці, а не лише сама компанія.
Знищений об’єкт відкрили у 2017 році. Масштаби центру були значними: він міг обробляти понад 100 тисяч замовлень на день. За словами співвласників Rozetka, після російського удару об’єкт не підлягає відновленню.
Втрата такого центру стала серйозним ударом по логістиці компанії, а тепер її наслідки безпосередньо позначилися і на працівниках.
За матеріалами:
Телеканал 24
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