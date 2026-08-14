Anthropic хоче купити ШІ-стартап Decart за $6 млрд — Bloomberg 14.08.2026, 01:18 — Фондовий ринок

Ця угода може стати найбільшим поглинанням в історії Anthropic

Компанія Anthropic веде переговори про придбання розробника штучного інтелекту Decart приблизно за $6 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Навіщо Anthropic купує Decart

Ця угода, яка зараз перебуває на стадії узгодження, може стати найбільшим поглинанням в історії Anthropic напередодні довгоочікуваного первинного публічного розміщення акцій.

Основна мета купівлі — доступ до технологій Decart, які оптимізують роботу обчислювальних чипів і знижують вартість навчання моделей.

Це дозволить Anthropic ефективніше масштабувати інфраструктуру та задовольняти дедалі більший попит на послуги, мінімізуючи витрати на дорогі обчислювальні потужності.

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Окрім підвищення ефективності, Decart спеціалізується на створенні «моделей світу», здатних імітувати фізичну реальність для сфер автономного водіння й електронної комерції.

У разі завершення угоди команда стартапу, заснованого 2023 року, приєднається до підрозділу Anthropic з питань висновків та ефективності.

Decart зросла в оцінці

Фінансовий потенціал стартапу підтверджується його стрімким розвитком: ще у травні 2026 року компанію оцінили майже в $4 млрд під час раунду фінансування за участі Nvidia, Adobe та інших інвесторів.

Така сума суттєво перевищила оцінку в $3,1 млрд, зафіксовану в серпні 2025 року.

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