Прокуратура повернула у комунальну власність будинок на Подолі вартістю понад 4,1 млн грн (фото) Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

Прокуратура повернула у комунальну власність будинок на Подолі вартістю понад 4,1 млн грн (фото)

Подільська окружна прокуратура міста Києва через суд зобов’язала повернути у власність територіальної громади столиці приміщення загальною площею 84,6 кв. м, розташовані у будівлі по вул. Нижній Вал у Подільському районі м. Києва.

Суть справи

Встановлено, що це приміщення вибуло з комунальної власності на підставі судового рішення, ухваленого у 2010 році. Водночас надалі його скасували у зв’язку з поданням недостовірних відомостей та використанням підроблених документів.

Попри скасування судового рішення, право власності на приміщення зареєстрували за приватним підприємством. У подальшому спірна нерухомість неодноразово продавалась.

Рішенням Господарського суду міста Києва позов прокуратури про витребування приміщень вартістю 4,1 млн грн задоволено у повному обсязі. Суд зобов’язав відповідача повернути їх у власність територіальної громади міста Києва.

Читайте також Схема на 175 мільйонів у Києві: колишнього депутата підозрюють у подвійному продажу квартир

Раніше ми писали , у Києві викрили схему шахрайства з нерухомістю, у межах якої одні й ті самі квартири продавали кільком покупцям. Учасники схеми змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових власників. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.