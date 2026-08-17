Прокуратура повернула у комунальну власність будинок на Подолі вартістю понад 4,1 млн грн (фото)
Подільська окружна прокуратура міста Києва через суд зобов’язала повернути у власність територіальної громади столиці приміщення загальною площею 84,6 кв. м, розташовані у будівлі по вул. Нижній Вал у Подільському районі м. Києва.
Суть справи
Встановлено, що це приміщення вибуло з комунальної власності на підставі судового рішення, ухваленого у 2010 році. Водночас надалі його скасували у зв’язку з поданням недостовірних відомостей та використанням підроблених документів.
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Попри скасування судового рішення, право власності на приміщення зареєстрували за приватним підприємством. У подальшому спірна нерухомість неодноразово продавалась.
Рішенням Господарського суду міста Києва позов прокуратури про витребування приміщень вартістю 4,1 млн грн задоволено у повному обсязі. Суд зобов’язав відповідача повернути їх у власність територіальної громади міста Києва.
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Раніше ми писали, у Києві викрили схему шахрайства з нерухомістю, у межах якої одні й ті самі квартири продавали кільком покупцям. Учасники схеми змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових власників. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.
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