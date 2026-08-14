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ШІ знайшов критичну вразливість Zoom

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ШІ знайшов спосіб непомітно захоплювати чужі пристрої через Zoom. Уразливість могла дозволити хакерам отримати контроль над гаджетом учасника відеодзвінка під час демонстрації екрана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wired.

Як ШІ знайшов критичну вразливість?

Цікаво, що кіберфахівці виявили баг на початку червня. Системі знадобилося менше ніж 20 текстових запитів (промптів), щоб знайти прогалини та створити робочий сценарій атаки.
Раніше для виконання подібного завдання команді з п’яти висококласних фахівців знадобилося б близько шести місяців роботи.
Загроза стосувалася пристроїв на всіх операційних системах, які підтримує Zoom — Windows, macOS, Linux, iOS та Android. Атака могла бути виконана непомітно, без жодних сповіщень чи дій з боку жертви.
Вразливість знайшли у протоколі, що відповідає за малювання та анотації в реальному часі під час демонстрації екрана.

Масштаб загрози та випущені оновлення

За словами експертів з компанії A Security, головна небезпека полягає у демократизації хакерських спроможностей — бар’єр для входу в сферу кіберзлочинів стрімко знижується.
Оскільки користувачі сприймають Zoom як довірене середовище, вони не очікують загрози під час звичайного підключення до онлайн-зустрічі чи вебінару.
Зловмисник, потрапивши на дзвінок зі співробітником компанії, міг отримати контроль над його ПК та обліковими даними, а потім просуватися всередині всієї корпоративної мережі.
Розробники Zoom вже випустили відповідні безпекові сповіщення та виправлення. Патчі розгорнуто як на серверах Zoom, так і в клієнтських додатках на пристроях користувачів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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