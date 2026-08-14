Дніпровський металургійний завод можуть визнати банкрутом Сьогодні 17:44 — Фондовий ринок

Дніпровський металургійний завод можуть визнати банкрутом

До Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява про визнання банкрутом ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (ДМЗ). Ініціатором відкриття справи виступило ТОВ «ГІР-Інтернешнл».

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал видання «Борг.Експерт».

Справі присвоєно номер 904/4867/26, її розглядатиме суддя Анастасія Соловйова. Подання заяви відкриває новий етап у спробах підприємства врегулювати проблеми з неплатоспроможністю, які тривають з 2020 року.

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Від санації до превентивної реструктуризації

Процедуру санації ДМЗ було запущено у 2020 році. Тоді план охоплював вимоги 235 кредиторів на суму понад 1,246 млрд грн. У 2022 році умови змінили, передбачивши відстрочку та списання 20% боргу.

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У жовтні 2025 року суд відкрив щодо заводу процедуру превентивної реструктуризації, а в січні 2026 року затвердив відповідний план строком до 2028 року, закривши попередню санацію. Втім, за час дії цих механізмів загальний борг підприємства не скоротився, а навпаки зріс приблизно до 1,310 млрд грн.

ТОВ «ГІР-Інтернешнл» оскаржило затвердження плану реструктуризації, вказавши на відсутність конкретних джерел погашення понад 1,3 млрд грн боргу та критичний фінансовий стан підприємства.

12 серпня Верховний Суд частково задовольнив скаргу кредитора, скасував рішення судів попередніх інстанцій про затвердження плану реструктуризації та повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Паралельно кредитор звернувся з окремою заявою про відкриття повноцінної справи про банкрутство ДМЗ, наголошуючи, що завод понад п’ять років не виконує зобов’язань, а зміна відновлювальних процедур не дає результату.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українська металургія втрачає позиції через війну, бар’єри ЄС і дешевий імпорт. У першому півріччі виробництво сталі в країні скоротилося на 3%, а видобуток залізної руди — на 18,8%.

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