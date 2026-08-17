ФДМУ готує до продажу конфіскований готель «AmstelSki» у Буковелі — деталі (фото) Сьогодні 13:23 — Фондовий ринок

ФДМУ готує до продажу конфіскований готель «AmstelSki» у Буковелі — деталі (фото)

ФДМУ готує до продажу конфіскований готель «AmstelSki» у Буковелі.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Очільник Фонду державного майна України Дмитро Наталуха та заступниця Олена Спіріна здійснили робочий візит до готельного комплексу «AmstelSki», розташованого безпосередньо біля гірськолижних витягів курорту Буковель.

Історія

Раніше цей готель належав підсанкційній особі — В’ячеславу Заневському (офіцеру зс рф та колишньому керівнику охорони Януковича).

Після початку повномасштабного вторгнення Заневський організовував безпеку під час будівництва стратегічних військово-логістичних об’єктів росіян (зокрема мосту через річку Кальміус у Маріуполі — частини сухопутного коридору з Ростова-на-Дону до Криму); допомагав російським військам виявляти українських патріотів, учасників АТО та військовослужбовців ЗСУ на тимчасово окупованих територіях.

За рішенням ВАКС від 05.02.2025 майно остаточно стягнуто в дохід держави. Зараз воно у підпорядкуванні ФДМУ.

Йдеться про 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», земельні ділянки під комплексом, 5 зареєстрованих торгових марок, серед яких бренди «AmstelSki» та «DeMolen».

Фонд уже змінив керівництво на об’єкті для забезпечення прозорої діяльності та якісної передприватизаційної підготовки. Усі судові арешти та обтяження, накладені на майно товариства, зусиллями ФДМУ вже скасовано.

Нині триває процес державної реєстрації прав власності на землю за державою, інвентаризація та підготовка до оцінки.

«Російські активи та майно колаборантів мають працювати на перемогу та відбудову України. Маємо перетворювати конфісковані об’єкти на реальний ресурс для нашої економіки», — наголосив очільник ФДМУ Дмитро Наталуха

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.