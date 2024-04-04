Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується

Особисті фінанси
59
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується
У березні компанії опублікували на DOU 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік. Найбільше вакансій з’явилось у маркетингу.
Про це повідомляють аналітики сайту.
Зазначається, що в березні на DOU була найбільша кількість miltech вакансій — 166, які отримали понад 1200 відгуків.

Загальна кількість вакансій

Графік: DOU
Графік: DOU
33 категорії показали позитивну динаміку, ще 12 — негативну. Зростання відбувалося і в нетехнічних, і в багатьох технічних напрямах.
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується
Таблиця: DOU
Таблиця: DOU
У маркетингу — найбільше вакансій, 543 у березні. У С++ після року негативної динаміки уперше помітне зростання (до 46 вакансій). У Front-end — 265 вакансій в березні — найбільше за минулий рік.
У березні більш активно розміщали вакансії для кандидатів у Києві та на ремоуті, тоді як у більшості інших міст їх кількість зменшилась. Також була 451 вакансія за кордоном.
Читайте також
Зростання відбулося в усіх категоріях за досвідом. А для кандидатів без досвіду навіть був рекорд з початку повномасштабного вторгнення — 102 вакансії.

Кого в березні шукали найактивніше

У березні серед найдосвідченіших кандидатів активніше шукали Front-end розробників (83 вакансії). У решти категорій за досвідом найзатребуваніші маркетологи. Але у категорії досвіду 3−5 років також додалося вакансій для Front-end та QA.

Конкуренція

Попри збільшення кількості вакансій, середня кількість відгуків незначно зменшилась — до 31,4.
У 34 категоріях конкуренція незначно зменшилась у березні, у 15 — зросла, ще у 2 залишилась на тому ж рівні.
Графік: DOU
Графік: DOU
В топі — Front-end — у середньому 109,6 відгуки на вакансію, майже стільки ж у QA — 108,6. У Android конкуренція зросла до 53 відгуків на вакансію, iOS — 47,3, PHP — 26.
Читайте також
З нетехнічних напрямків найвища кількість відгуків зберігається у HR — 54,6 у березні. В маркетингу, який у топі за кількістю відкритих позицій, у середньому 11 відгуків на вакансію.
Графік: DOU
Графік: DOU
Нагадаємо, за даними DOU, серед тих, хто знайшов першу роботу в ІТ у 2023 році, 85% становлять технічні фахівці. Найчастіше це розробники та тестувальники. Медіанний вік фахівців — 24 роки. Лише чверть нових айтівців мають 30 років чи більше. Медіанна зарплата тих складає $600.
За даними Work.ua, у лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн. Найвищі середні зарплати — понад 70 000 грн — ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.