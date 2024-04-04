Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується — Finance.ua

Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується

У березні компанії опублікували на DOU 4803 вакансії. Це майже на тисячу вакансій більше, ніж у березні торік. Найбільше вакансій з’явилось у маркетингу.

Про це повідомляють аналітики сайту.

Зазначається, що в березні на DOU була найбільша кількість miltech вакансій — 166, які отримали понад 1200 відгуків.

Загальна кількість вакансій

Графік: DOU

33 категорії показали позитивну динаміку, ще 12 — негативну. Зростання відбувалося і в нетехнічних, і в багатьох технічних напрямах.

Таблиця: DOU

У маркетингу — найбільше вакансій, 543 у березні. У С++ після року негативної динаміки уперше помітне зростання (до 46 вакансій). У Front-end — 265 вакансій в березні — найбільше за минулий рік.

У березні більш активно розміщали вакансії для кандидатів у Києві та на ремоуті, тоді як у більшості інших міст їх кількість зменшилась. Також була 451 вакансія за кордоном.

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Зростання відбулося в усіх категоріях за досвідом. А для кандидатів без досвіду навіть був рекорд з початку повномасштабного вторгнення — 102 вакансії.

Кого в березні шукали найактивніше

У березні серед найдосвідченіших кандидатів активніше шукали Front-end розробників (83 вакансії). У решти категорій за досвідом найзатребуваніші маркетологи. Але у категорії досвіду 3−5 років також додалося вакансій для Front-end та QA.

Конкуренція

Попри збільшення кількості вакансій, середня кількість відгуків незначно зменшилась — до 31,4.

У 34 категоріях конкуренція незначно зменшилась у березні, у 15 — зросла, ще у 2 залишилась на тому ж рівні.

Графік: DOU

В топі — Front-end — у середньому 109,6 відгуки на вакансію, майже стільки ж у QA — 108,6. У Android конкуренція зросла до 53 відгуків на вакансію, iOS — 47,3, PHP — 26.

З нетехнічних напрямків найвища кількість відгуків зберігається у HR — 54,6 у березні. В маркетингу, який у топі за кількістю відкритих позицій, у середньому 11 відгуків на вакансію.

Графік: DOU

Нагадаємо, за даними DOU, серед тих, хто знайшов першу роботу в ІТ у 2023 році, 85% становлять технічні фахівці. Найчастіше це розробники та тестувальники. Медіанний вік фахівців — 24 роки. Лише чверть нових айтівців мають 30 років чи більше. Медіанна зарплата тих складає $600.

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