Новачки в IT: ким працюють та скільки заробляють — Finance.ua

Новачки в IT: ким працюють та скільки заробляють Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Новачки в IT: ким працюють та скільки заробляють

Серед тих, хто знайшов першу роботу в ІТ у 2023 році, 85% становлять технічні фахівці. Найчастіше це розробники та тестувальники.

Про це свідчить аналітика DOU.

Спеціалізації

Попит на QA-фахівців постійно зростав до 2022 року: на початку того року тестувальники складали 26% айтівців, які починали свою кар'єру. Після 2022 року частка тестувальників в нових наймах стала зменшуватись і минулого року склала 21%. Частка розробників — 45%.

Інфографіка: DOU

15% тих, хто знайшов першу роботу в ІТ минулого року, мають нетехнічну спеціалізацію. Серед нетехнічних фахівців, які знайшли першу роботу в ІТ минулого року, найбільше дизайнерів (5%).

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На другому місці — фахівці з маркетингу (3%). HR/рекрутери та фахівці з продажів складають по 2% серед тих, хто увійшов в ІТ минулого року, але тенденції для цих спеціалізацій різні.

Міста

76% айтівців з досвідом в ІТ рік чи менше працюють в компаніях з менш ніж 200 співробітниками (загалом у таких компаніях працюють 56% українських айтівців). Найчастіше новачки працюють в продуктових (40%) чи сервісних компаніях (37%).

Найлегше їм було знайти роботу в Києві (41%) чи у Львові (16%).

Інфографіка: DOU

Вік

Медіанний вік фахівців, які знайшли першу роботу торік, 24 роки. Лише чверть нових айтівців мають 30 років чи більше.

Наймолодші — розробники, DevOps, фахівці з Data Science / Data Engineers, а також фахівці підтримки та фахівці з продажів та розвитку бізнесу — їхній медіанний вік 21−22 роки, тобто більш як половина цих фахівців починають працювати ще студентами.

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В QA, менеджменті проєктів, HR/рекрутингу, маркетингу та дизайні більше світчерів, які приходять з інших сфер. Найбільше світчерів серед QA — 41% тестувальників, які минулого року знайшли першу роботу в ІТ, мають вік понад 30 років.

Зарплата

Медіанна зарплата тих, при прийшов в ІТ минулого року, складає $600.

Найвищі зарплати серед новачків у аналітиків ($880), HR та рекрутерів ($830), а також у фахівців з Data Science / Engineering ($800).

Інфографіка: DOU

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Найменше готові платити фахівцям підтримки, які тільки починають свою кар'єру: їхня медіанна зарплата торік склала $500 на місяць. Також дещо нижче середніх зарплати початківців у DevOps ($550) та в продажах і розвитку бізнесу ($565).

Довідка Finance.ua:

за даними Work.ua, у лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн . Найвищі середні зарплати — понад 70 000 грн — ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо;

. Найвищі середні зарплати — понад 70 000 грн — ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо; за даними Держстату, середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривень. При цьому номінальна зарплата штатних працівників зросла на 17,5%, порівняно із 2022 роком. У Держстаті зазначають, що якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів.

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