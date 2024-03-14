Як зміна роботи айтівців впливає на їхні зарплати: результати дослідження — Finance.ua

Як зміна роботи айтівців впливає на їхні зарплати: результати дослідження Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Як зміна роботи айтівців впливає на їхні зарплати: результати дослідження

Медіанні з.п. тих, хто змінював роботу торік, найчастіше не відрізняються від зарплат тих, хто продовжує працювати в тій самій компанії.

Як свідчить аналітика DOU , зарплати фахівців передусім залежать від досвіду роботи — айтівці, які у 2023 році перейшли на нову роботу, мають таку ж медіанну зарплату, як і решта колег з аналогічним досвідом.

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Звісно, на індивідуальному рівні може бути зниження зарплати, коли айтівець переходить на нову роботу. Індивідуальні зміни зарплат, на жаль, ми зараз проаналізувати не можемо (але обіцяємо зробити це влітку). Але загалом, медіанні зарплати фахівців, які переходять на нову роботу, не нижчі за зарплати працюючих фахівців з таким же досвідом роботи.

Фахівці з досвідом понад 10 років можуть розраховувати на вищу зарплату при зміні роботи. Ті, хто працює понад 10 років за нинішньою спеціалізацією і змінив роботу у 2023 році, отримують більше від тих, хто залишився у своїй компанії — $5300 проти $4940.

За кордоном ситуація більш сприятлива для айтівців, які готові змінювати компанію. Там не лише найдосвідченіші фахівці, але й люди з досвідом від 2 до 7 років можуть розраховувати на вищі зарплати, коли знову працевлаштовуються: медіанні зарплати тих, хто змінив роботу, вищі, ніж у тих, хто залишається у своїй компанії.

Зарплати айтівців, які втратили роботу і зараз шукають нову, відрізняються від зарплат працевлаштованих. Як правило, їхні медіанні зарплати на попередній роботі були нижчими, ніж зарплати тих, хто залучений у роботу.

Мідли та джуніори частіше змінюють роботу

23% айтівців, які нині живуть в Україні, змінили компанію у 2023 році. Не робили цього 65% фахівців. Близько 8% 2023-го знайшли свою першу роботу в ІТ.

Мідли та джуніори змінювали роботу дещо частіше за сеньйорів. 31% мідлів і 30% джуніорів або перейшли в іншу компанію у 2023 році, або втратили роботу і тепер шукають нову. Серед сеньйорів таких 26%.

Найрідше змінювали компанію фахівці рівня Lead+: лише 13% з них десь працевлаштувалися, а 2% шукають нове місце.

Схожа ситуація і в українських айтівців за кордоном. Близько третини джуніорів, мідлів і сеньйорів вже змінили роботу або шукають її проти 12% серед фахівців рівня Lead+.

Найчастіше змінювали роботу фахівці з Customer Success (50% працевлаштувалися в іншу компанію 2023 року чи в пошуках), геймдизайнери (43%) і маркетологи, фахівці з PR, SMM і копірайтингу (42%).

Розробники, QA, РМ та DevOps-фахівці, а також сисадміни, ERP/CRM фахівці, фахівці з HR, рекрутингу та фінансів змінювали роботу рідше за інших: понад 65% з них працюють там само, де рік тому.

За кордоном ситуація схожа: маркетологи та дизайнери змінювали роботу частіше за інших, а розробники, QA, PM, DevOps та HR-фахівці — рідше. Серед відмінностей — спеціалісти з Data Science та Data Engineering за кордоном частіше змінювали роботу, ніж їхні колеги в Україні (32% проти 25%).

Довідка Finance.ua:

як показало опитування, для айтівців при виборі компанії для роботи значущим фактором є оплата праці: розглядаючи офер, 81% айтівців очікують, що їм запропонують гарну зарплату. Middle і Senior вимогливіші до зарплати, яку їм пропонують, ніж менш досвідчені айтівці. Для джунів та інтернів перспективи кар'єрного зростання в компанії (назвали 77% з них) майже так само важливі, як і зарплата (73%).



станом на лютий 2024 року в Україні було 275 279 активних ФОПів, зареєстрованих за кодами діяльності, пов’язаними з ІТ;

якщо ж говорити про конкуренцію в айті, то у січні цього року на одну вакансію свої резюме в середньому відправляли майже 27 ІТ-фахівців.

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