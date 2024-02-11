27 відгуків на вакансію: у Djinni розповіли про конкуренцію на ІТ-ринку — Finance.ua
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27 відгуків на вакансію: у Djinni розповіли про конкуренцію на ІТ-ринку

Особисті фінанси
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27 відгуків на вакансію: у Djinni розповіли про конкуренцію на ІТ-ринку
27 відгуків на вакансію: у Djinni розповіли про конкуренцію на ІТ-ринку
У січні цього року на одну вакансію свої резюме в середньому відправляли майже 27 ІТ-фахівців.
Про це свідчить аналітика Djinni за січень.
Кількість нових кандидатів, які хоч раз побували онлайн у січні, зросла порівняно з груднем, але на 25% нижча, ніж в січні минулого року. Зате кількість кандидатів, які почали пошук повернулась на рівень осені (19 тисяч).
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У січні кандидати відправили 294 тисячі відгуків — на 37% більше, ніж у грудні, і отримали 64 тисячі пропозицій від рекрутерів— на 22% більше, ніж у грудні.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni

Середня кількість відгуків на вакансію

Одна вакансія за січень в середньому отримала майже 27 відгуків. В грудні було лише 21,6.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Вакансії без вимог до досвіду отримують найбільше відгуків на вакансію. Але середня кількість відгуків на одну таку вакансію за рік зменшилась з 50 в січні минулого року до 43 у січні 2024. Вакансії з вимогами хоча б 3 років досвіду, навпаки, тепер отримують майже вдвічі більше відгуків.
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Серед категорій найбільш конкурентні manual QA: в середньому вакансії цієї категорії отримують 131 відгук кожна. На другому місці JavaScript з 103 відгуками на вакансію. Design на третьому місці, але в цій категорії одна вакансія отримує лише 56 відгуків в середньому.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Серед 90 тисяч кандидатів в пошуку рекрутери писали першими лише третині. В середньому кожен з 32,3 тисяч кандидатів, які отримували пропозиції в січні, отримував менше двох пропозицій — і це новий антирекорд.
Найбільше пропозицій отримали кандидати в категорії Маркетинг (12%). На другому місці — PHP з майже 7% і на третьому JavaScript (6,3%).
Стало більше пропозицій manual QA — з 15 місця ця категорія піднялась на 9-те і Business Analyst — з 14 на 8 місце.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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