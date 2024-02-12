Скільки заробляють РМ, DevOps/SRE, HR та інші ІТ-фахівці - статистика Dou — Finance.ua

Скільки заробляють РМ, DevOps/SRE, HR та інші ІТ-фахівці - статистика Dou Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Скільки заробляють РМ, DevOps/SRE, HR та інші ІТ-фахівці - статистика Dou, Фото: Unsplash

Аналітики Dou провели дослідження зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнерів, аналітиків та інших ІТ-спеціалістів. Виявилось, що в другому півріччі 2023 року зросли зарплати Machine Learning / Deep Learning фахівців і збільшилась їхня кількість. Зарплати фахівців з Data Science продовжують зростати, а зарплати Data Engineers дещо знизилися. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Медіанні зарплати в найбільших спеціалізаціях практично не змінилися.

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Data Science залишається єдиною спеціалізацією з чітким трендом зростання зарплати.

Медіанні зарплати: динаміка, Інфографіка: Dou

Розподіл зарплат за кількістю анкет, Інфографіка: Dou

Медіанні зарплати за посадами

Керівники компаній залишаються найоплачуванішими фахівцями. Медіанна зарплата Director of Engineering $7215, Engineering Manager $6500, CTO $6000, CEO/(co-)founder $5870. На цьому ж рівні зарплати System Architect ($6500).

За ними — фахівці з DevOps/SRE та РМ високого рівня. Найвищі зарплати серед РМ у Program Manager ($4300) і Delivery Manager ($4200). Далі — Product Owner ($3900), Scrum Master ($3600) і Product Manager ($3500).

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Зарплати фахівців з DevOps і SRE суттєво відрізняються. Медіанна зарплата SRE — $4500, DevOps — $3500.

Наступні за рівнем зарплат — фахівці з Data Science, Data Engineers, ML Engineers (медіана $3100).

Найнижчі зарплати, як і раніше, у фахівців з підтримки, сисадмінів і HTML-кодерів.

Інфографіка: Dou

CEO/(co-)founders і фахівці зі SRE мають найбільший розкид зарплат: зарплати найбільш оплачуваних і найменш оплачуваних фахівців в цих спеціалізаціях можуть суттєво відрізнятися.

Зарплати СТО, Engineering Manager і Program Manager, навпаки, приблизно на одному рівні.

Інфографіка: Dou

Data Science. Data Scientists і Machine Learning / Deep Learning Engineers стали отримувати більше (+$330 та +$475), в той час як медіанна зарплата Data Engineers знизилася на $300.

Падіння торкнулося передусім досвідчених Data Engineers: у фахівців рівня Middle -$350, до $2650, у Senior -$450, до $5200.

DevOps, SRE, Security, Sysadmin. У другому півріччі зупинилося падіння зарплат SRE, яке тривало з літа 2022 року, а медіанна зарплата зросла на $500 до $4500.

DevOps рівня Middle дещо більше стали заробляти (+$200 до $3000), зарплати на інших рівнях не змінилися за пів року.

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Зарплати Security поступово збільшуються: +$153 за останні пів року. Зростання торкнулося фахівців усіх рівнів.

Заплати сисадмінів переважно стабільні й останні два роки коливаються на рівні $1000−1100. Фахівці з досвідом до трьох років отримують $500−650, більш як три роки — $1000−1400.

Director of Engineering, CTO. Зупинилося падіння зарплат технічних фахівців C-level: медіана в кінці 2023 року $6000 проти $5500 пів року тому. Передусім зростання відбулося завдяки зарплатам CEO/(co-)founders: медіана $5870 проти $4700 пів року тому.

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Зарплати технічних фахівців С-level в аутсорсингових та продуктових компаніях у другому півріччі 2023 не змінилися — $6250.

Компанії більшого розміру пропонують вищі зарплати цим фахівцям: медіана $5000 у компаніях, де працює до 10 фахівців, проти $6850 в компаніях з 200 і більше спеціалістами.

HR. Медіанна зарплата HR-фахівців зросла на $200, до $1500. Найбільше — у HR Director (+$462, до $3500). Зменшилися медіанні зарплати Talent Acquisition Manager (-$150) і Talent Researcher/Sourcer (-$100).

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Project Management. Зарплати Project Managers знизилися на $100, до рівня літа 2022 року. Найсуттєвіше падіння в зарплатах Delivery Manager (-$700) і Program Manager (-$425). Водночас Product Owner стали заробляти більше (+$580 за пів року). Дещо знизилися зарплати фахівців рівня Junior (-$135) і Middle (-$65).

Business, Product, Data Analyst. Практично зрівнялися зарплати Business Analyst і Product Analyst через зростання зарплат Product Analyst (+$300 за пів року).

Є тенденція до зростання зарплат аналітиків рівня Middle: +$270 у Data Analyst та +$75 у Business Analyst. Зарплати сеньйорів, навпаки, зменшилися з $3800, до $3500. Є тенденція до зниження медіанної зарплати Data Analyst (-$155).

Designer. Є тенденція до зростання зарплат дизайнерів. Медіанна зарплата Product Designer дещо відновилася після падіння в першій половині 2023 року: +$100 за останні пів року.

Медіанна зарплата UI/UX Designer майже без змін (+$25 за останні пів року), але стали менше отримувати початківці (з $700 до $600 у джуніорів). Зросли зарплати у 3D та 2D художників рівня Middle — до $1700 у фахівців з 3D та до $1300 у фахівців з 2D.

Marketing. Зростання зарплат у маркетингу припинилося. Стали заробляти менше як початківці (-$75, до $600 у тих, хто працює за цією спеціалізацією менше як рік, і -$200 до $1000 у тих, хто має 1−2 роки досвіду), так і найбільш досвідчені фахівці з маркетингу (-$300, до $2700 у тих, хто має 10 і більше років досвіду). Зарплати фахівців, яка мають від трьох до дев’яти років досвіду, без змін.

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Customer Success, Sales Manager, Support. Зарплати фахівців з підтримки та фахівців з продажів збільшилися в другій половині 2023 року. У фахівців з Sales / Business development зростання на $150, до $1150.

Медіанна зарплата зросла на $100 у фахівців з Technical Support і Customer Support.

Найбільше зростання медіанної зарплати в Customer Success (+$530).

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