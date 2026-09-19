Від гнучкого графіка до роботи з дому: які формати роботи доступні українцям Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси Дистанційна робота, Фото: magnific

Традиційний робочий день в офісі вже не є єдиним способом організації праці. Українське законодавство дозволяє роботодавцям і працівникам використовувати кілька гнучких форматів роботи. Зокрема, можна працювати за гнучким або нефіксованим графіком, вдома чи дистанційно.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Які формати праці дозволені в Україні

Гнучкий режим робочого часу

Працівник може працювати за графіком, який відрізняється від загальноприйнятого на підприємстві. Такий режим робочого часу можуть використовувати як під час роботи в офісі, так і при поєднанні офлайн- та дистанційної роботи.

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Він дає змогу самостійно організовувати робочий день, але в межах установленої норми робочого часу.

При цьому робочий час може складатися з кількох частин:

фіксований час — період, коли працівник повинен бути на робочому місці (наприклад, ранкові чи вечірні години);

змінний час — години, протягом яких працівник сам визначає період роботи;

перерву для відпочинку та харчування.

Нефіксований робочий час

Такий формат підходить, коли працівника не потрібно постійно залучати до роботи. Роботодавець може викликати його за потреби, наприклад для виконання окремих завдань або в періоди підвищеного навантаження.

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Цей формат роботи актуальний, зокрема, у сфері послуг, доставки, сезонних роботах або для виконання окремих завдань.

Закон передбачає гарантії для працівника:

у договорі визначаються часові проміжки, коли працівника можуть залучити до роботи;

встановлюється строк попередження про необхідність виконання роботи;

передбачаються гарантії щодо оплати праці навіть у разі недостатнього обсягу роботи;

обмежується максимальна кількість робочих годин.

Водночас кількість договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% від загальної кількості трудових договорів. Якщо працівників менше 10, роботодавець може укласти один такий договір.

Надомна робота

Надомна робота передбачає виконання обов’язків працівником удома або в іншому визначеному ним приміщенні.

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Головна особливість — працівник має конкретне постійне робоче місце і не може самовільно змінювати його під час роботи.

Якщо трудовим договором не встановлено інше, на працівника поширюється загальний режим роботи підприємства.

Дистанційна робота

На відміну від надомної, дистанційна робота не прив’язана до конкретного місця. Працівник може самостійно обирати, звідки виконувати завдання, та як організовувати свій робочий час, якщо інше не передбачено договором.

Взаємодія з роботодавцем відбувається за допомогою електронних засобів зв’язку.