Прожитковий мінімум і мінімалку «розморозять» у 2025 році — Finance.ua

Прожитковий мінімум і мінімалку «розморозять» у 2025 році Сьогодні 19:58 — Казна та Політика

Прожитковий мінімум і мінімалку «розморозять» у 2025 році

Мінімальна зарплата 2025 року становитиме 8000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3028 грн.

У 2025 році мінімальна зарплата і прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року. Однак питання про їхнє збільшення буде обговорено після підбиття підсумків бюджету за перше півріччя, що залежатиме від економічної ситуації та міжнародної підтримки України. Про це йдеться в законопроєкті № 12 000 про Державний бюджет на 2025 рік.

У проєкті Державного бюджету на 2025 рік не заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Отже, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3028 грн. Проте уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року в разі поліпшення економічної ситуації.

Проєкт бюджету на 2025 рік містить доручення Кабміну вивчити це питання за результатами першого півріччя. У разі позитивної економічної динаміки, є ймовірність, що ці стандарти будуть переглянуті в бік збільшення, враховуючи можливості державного бюджету.

Однією з основних змін у фінансовій політиці України у 2025 році може стати доступ до міжнародної допомоги. Нагадаємо, що країни G7 пообіцяли виділити Україні 50 мільярдів доларів із заморожених активів росії до кінця 2024 року. Ці кошти можуть стати важливим джерелом для державного бюджету на 2025 рік і допомогти в перегляді соціальних стандартів.

Проте, з урахуванням складної міжнародної обстановки, Європейський Союз розробляє альтернативний план, який передбачає надання кредитів у розмірі від 20 до 40 мільярдів євро замість спочатку запланованої суми. Цей аспект також може вплинути на фінансову стабільність України і на ухвалення рішення про підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в другій половині 2025 року.

Нагадаємо, що на 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Він зазначив, що доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Водночас видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

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