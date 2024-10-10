Що таке «хороша зарплата» у найбільших столицях Європи — Finance.ua

Що таке «хороша зарплата» у найбільших столицях Європи
«Хороша зарплата» у найбільших столицях Європи залежить від таких факторів, як місце проживання, досвід, галузь і спосіб життя працівника.
Про це пише Euronews.
У Німеччині валова зарплата від 64 000 євро до 70 000 євро на рік вважається хорошою. Це приблизно від 3300 до 3600 євро чистими на місяць.
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Зарплати в Берліні трохи вищі, ніж в інших містах Німеччини, але вартість життя залишається нижчою, ніж у Лондоні та Парижі. Берлін пропонує професіоналам середньої кар’єри зарплату від 40 000 євро до 60 000 євро брутто на рік.
У Великобританії хороша місячна чиста зарплата коливається від 2500 до 3300 фунтів стерлінгів — приблизно від 2962 до 3915 євро. Але в Лондоні, де заробіток на 23% вищий за середній у Великій Британії, хороша зарплата становитиме щонайменше 3643 євро.
Хороша репрезентативна валова зарплата для професіонала середньої ланки в Лондоні зазвичай становить від 50 000 фунтів стерлінгів (59 455 євро) до 70 000 фунтів (83 235 євро) на рік.
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У Франції середня чиста місячна зарплата становить 2587 євро, але хороша зарплата для комфортного життя у Франції становить близько 3200 євро на місяць. У Парижі потрібно не менше 3400 євро.
В Іспанії середня чиста зарплата становить 1785 євро на місяць, або 2250 євро брутто. Хороша місячна чиста зарплата оцінюється приблизно в 2700 євро на місяць, але в Мадриді вона досягає 3185 євро, де зарплати приблизно на 18% вищі від середньої по країні.
Професіонал середньої кар’єри в Мадриді може розраховувати на заробіток від 35 000 євро до 55 000 євро брутто на рік.
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Валова зарплата в діапазоні від 4100 євро до 6000 євро на місяць вважається хорошою для комфортного життя в Ірландії. Середня валова зарплата для штатних працівників у країні становить 3220 євро на місяць.
Тим часом у Римі хороша валова зарплата зазвичай коливається від 3750 євро до 5690 євро. Зарплати в Римі, як правило, нижчі порівняно з містами Північної Європи, але це частково врівноважується нижчою вартістю життя.
Хороша місячна валова зарплата для інших столиць:
- Афіни: 2250−3410 євро.
- Гельсінкі: €4510-€6830
- Копенгаген: €5400-€8180.
- Стокгольм: €3900-€5900.
Частка людей, задоволених фінансовим становищем своїх домогосподарств, коливається від 39% в Афінах до 87% в Люксембурзі. Задоволеність, як правило, вища в містах, розташованих у північних і західних країнах ЄС.
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