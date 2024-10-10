Що таке «хороша зарплата» у найбільших столицях Європи — Finance.ua

Що таке «хороша зарплата» у найбільших столицях Європи Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Що таке «хороша зарплата» у найбільших столицях Європи, freepik.com

«Хороша зарплата» у найбільших столицях Європи залежить від таких факторів, як місце проживання, досвід, галузь і спосіб життя працівника.

Про це пише Euronews.

У Німеччині валова зарплата від 64 000 євро до 70 000 євро на рік вважається хорошою. Це приблизно від 3300 до 3600 євро чистими на місяць.

Зарплати в Берліні трохи вищі, ніж в інших містах Німеччини, але вартість життя залишається нижчою, ніж у Лондоні та Парижі. Берлін пропонує професіоналам середньої кар’єри зарплату від 40 000 євро до 60 000 євро брутто на рік.

У Великобританії хороша місячна чиста зарплата коливається від 2500 до 3300 фунтів стерлінгів — приблизно від 2962 до 3915 євро. Але в Лондоні, де заробіток на 23% вищий за середній у Великій Британії, хороша зарплата становитиме щонайменше 3643 євро.

Хороша репрезентативна валова зарплата для професіонала середньої ланки в Лондоні зазвичай становить від 50 000 фунтів стерлінгів (59 455 євро) до 70 000 фунтів (83 235 євро) на рік.

У Франції середня чиста місячна зарплата становить 2587 євро, але хороша зарплата для комфортного життя у Франції становить близько 3200 євро на місяць. У Парижі потрібно не менше 3400 євро.

В Іспанії середня чиста зарплата становить 1785 євро на місяць, або 2250 євро брутто. Хороша місячна чиста зарплата оцінюється приблизно в 2700 євро на місяць, але в Мадриді вона досягає 3185 євро, де зарплати приблизно на 18% вищі від середньої по країні.

Професіонал середньої кар’єри в Мадриді може розраховувати на заробіток від 35 000 євро до 55 000 євро брутто на рік.

Читайте також: Найдешевші міста для мандрів Європою восени 2024 року

Валова зарплата в діапазоні від 4100 євро до 6000 євро на місяць вважається хорошою для комфортного життя в Ірландії. Середня валова зарплата для штатних працівників у країні становить 3220 євро на місяць.

Тим часом у Римі хороша валова зарплата зазвичай коливається від 3750 євро до 5690 євро. Зарплати в Римі, як правило, нижчі порівняно з містами Північної Європи, але це частково врівноважується нижчою вартістю життя.

Хороша місячна валова зарплата для інших столиць:

Афіни: 2250−3410 євро.

Гельсінкі: €4510-€6830

Копенгаген: €5400-€8180.

Стокгольм: €3900-€5900.

Частка людей, задоволених фінансовим становищем своїх домогосподарств, коливається від 39% в Афінах до 87% в Люксембурзі. Задоволеність, як правило, вища в містах, розташованих у північних і західних країнах ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.