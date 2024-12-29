Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців — Finance.ua

Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців

Більшість компаній як українських (58%), так і з іноземним капіталом (60%) підвищили зарплати всім співробітникам.

Про це свідчить опитування, проведене robota.ua.

Опитування охопило 221 компанію, серед яких 82,8% українських та 17,2% компаній з іноземним капіталом. За розміром, більшість респондентів мають від 51 до 250 співробітників (38,5%), тоді як великі компанії з понад 1000 співробітників становлять 14%. Це свідчить про високу зацікавленість середнього бізнесу у вивченні ринку праці.

Як зазначають фахівці, така тенденція демонструє стабільне прагнення бізнесу підтримувати працівників у складних економічних умовах.

Проте частина компаній обмежилася підвищенням лише для частини персоналу (від 25% до 75%).

Українські компанії надають перевагу рівномірному підвищенню зарплат (44%), тоді як компанії з іноземним капіталом частіше орієнтуються на результати роботи (55%). Це вказує на різницю підходів до мотивації персоналу.

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Більшість компаній пропонують фінансові бонуси за результати (64% українських та 71% іноземних). Проте, іноземні компанії також частіше забезпечують працівників медичним страхуванням (66%) та корпоративним транспортом (42%), що підкреслює їх орієнтацію на соціальний пакет.

67% українських компаній та 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищення зарплат у 2025 році. Найбільше зростання фонду оплати праці (ФОП) очікується на рівні 11−20% у половини українських компаній (53%) та третини іноземних (36%).

Раніше ми писали, що роботодавці адаптуються до нових умов, поступово підвищуючи зарплати.

У жовтні 2024 року середня запропонована зарплата становила 21 533 грн, тоді як середній запит пошукачів — 23 735 грн. Це демонструє прагнення ринку до досягнення балансу.

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