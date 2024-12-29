Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців

Особисті фінанси
21
Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців
Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців
Більшість компаній як українських (58%), так і з іноземним капіталом (60%) підвищили зарплати всім співробітникам.
Про це свідчить опитування, проведене robota.ua.
Опитування охопило 221 компанію, серед яких 82,8% українських та 17,2% компаній з іноземним капіталом. За розміром, більшість респондентів мають від 51 до 250 співробітників (38,5%), тоді як великі компанії з понад 1000 співробітників становлять 14%. Це свідчить про високу зацікавленість середнього бізнесу у вивченні ринку праці.
Як зазначають фахівці, така тенденція демонструє стабільне прагнення бізнесу підтримувати працівників у складних економічних умовах.
Проте частина компаній обмежилася підвищенням лише для частини персоналу (від 25% до 75%).
Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців
Українські компанії надають перевагу рівномірному підвищенню зарплат (44%), тоді як компанії з іноземним капіталом частіше орієнтуються на результати роботи (55%). Це вказує на різницю підходів до мотивації персоналу.
Читайте також
Більшість компаній пропонують фінансові бонуси за результати (64% українських та 71% іноземних). Проте, іноземні компанії також частіше забезпечують працівників медичним страхуванням (66%) та корпоративним транспортом (42%), що підкреслює їх орієнтацію на соціальний пакет.
Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців
67% українських компаній та 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищення зарплат у 2025 році. Найбільше зростання фонду оплати праці (ФОП) очікується на рівні 11−20% у половини українських компаній (53%) та третини іноземних (36%).
Чи підвищували зарплати українцям у 2024 році: результати опитування роботодавців
Раніше ми писали, що роботодавці адаптуються до нових умов, поступово підвищуючи зарплати.
У жовтні 2024 року середня запропонована зарплата становила 21 533 грн, тоді як середній запит пошукачів — 23 735 грн. Це демонструє прагнення ринку до досягнення балансу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.