0 800 307 555
Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки

Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки
Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки
Іноді роботодавець може попросити працівника повернутися до роботи раніше встановленого строку. У таких випадках важливо знати свої права.
Про це повідомляє Північно-східне міжрегіональне управління Держпраці.
Читайте також
Відкликання з щорічної відпустки можливе лише за згодою працівника і виключно у визначених законом випадках.

Причини

  • відвернення стихійного лиха або виробничої аварії та ліквідації їхніх наслідків;
  • запобігання нещасним випадкам чи простою;
  • недопущення загибелі або псування майна підприємства;
  • інших випадків, передбачених законодавством.

Як оплачується

У разі відкликання працівника з відпустки його робота оплачується з урахуванням суми, нарахованої за невикористану частину відпустки.
Читайте також
Варто зазначити, що повернення з відпустки завжди має ґрунтуватися на добровільній згоді працівника та дотриманні норм трудового законодавства.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
Також за темою
Також за темою
