Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки
Іноді роботодавець може попросити працівника повернутися до роботи раніше встановленого строку. У таких випадках важливо знати свої права.
Про це повідомляє Північно-східне міжрегіональне управління Держпраці.
Відкликання з щорічної відпустки можливе лише за згодою працівника і виключно у визначених законом випадках.
Причини
- відвернення стихійного лиха або виробничої аварії та ліквідації їхніх наслідків;
- запобігання нещасним випадкам чи простою;
- недопущення загибелі або псування майна підприємства;
- інших випадків, передбачених законодавством.
Як оплачується
У разі відкликання працівника з відпустки його робота оплачується з урахуванням суми, нарахованої за невикористану частину відпустки.
Варто зазначити, що повернення з відпустки завжди має ґрунтуватися на добровільній згоді працівника та дотриманні норм трудового законодавства.
