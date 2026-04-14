Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Коли роботодавець може відкликати працівника з відпустки

Іноді роботодавець може попросити працівника повернутися до роботи раніше встановленого строку. У таких випадках важливо знати свої права.

Про це повідомляє Північно-східне міжрегіональне управління Держпраці.

Відкликання з щорічної відпустки можливе лише за згодою працівника і виключно у визначених законом випадках.

Причини

відвернення стихійного лиха або виробничої аварії та ліквідації їхніх наслідків;

запобігання нещасним випадкам чи простою;

недопущення загибелі або псування майна підприємства;

інших випадків, передбачених законодавством.

Як оплачується

У разі відкликання працівника з відпустки його робота оплачується з урахуванням суми, нарахованої за невикористану частину відпустки.

Варто зазначити, що повернення з відпустки завжди має ґрунтуватися на добровільній згоді працівника та дотриманні норм трудового законодавства.

