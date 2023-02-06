Кількість нових бізнесів зростає: роботу шукають айтівці, жінки та кандидати без досвіду (інфографіка) — Finance.ua

Кількість нових бізнесів зростає: роботу шукають айтівці, жінки та кандидати без досвіду (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Після традиційного зниження бізнес-активності перед Новим роком у січні у Work.ua спостерігають сплеск активності роботодавців. Так, у січні до грудня кількість вакансій зросли на 12%. Це рекордна кількість вакансій після повномасштабного вторгнення.

Про це пише Опендатабот.

Варто зазначити, що у січні 2022 року було навпаки: кількість нових оголошень про пошук працівників скоротилася на 7% відносно до грудня 2021 .

Топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників, незмінний четвертий місяць поспіль:

це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано в Одеській (+26%), Хмельницькій (+23%), та Харківській областях (+20%).

Найбільш затребуваними фахівцями в Україні є менеджери з продажу, продавці-консультанти, бухгалтери, водії та кухарі.

Топ найбільш популярних серед шукачів пропозицій майже не змінився. Як й раніше, кандидати активно відгукуються на вакансії ретушерів, front-end програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та адміністраторів салону краси.

Кількість нових та оновлених резюме за місяць зросла на 18% — до 437 тисяч. Для порівняння, у січні 2022 року до початку повномасштабної війни роботу шукало більше фахівців — 478 тисяч.

Найбільшу кількість резюме розміщують кандидати з Чернівецької, Сумської, Київської та Житомирської областей. Попри проблеми зі світлом, дистанційна робота все ще залишається на другому місці за затребуваністю.

Читайте також «єРобота»: у Нацбанку відкрили спецрахунок для надання грантів за програмою

Цікаво, що у січні частіше роботу шукали жінки — 55% від загальної кількості кандидатів. Нові резюме чоловіків складають 44%, ще 0,8% шукачів не зазначали свою стать.

На початку січня на ринку активізувались у пошуках роботи літературні редактори, вчителі початкових класів, діловоди, прес-секретарі та SEO-спеціалісти. Їх резюме було розміщено найбільше.

Найбільша кількість шукачів — у віці 16-24 років та 25-34 років. Більш ніж половина людей (52%), шо розмістили резюме у січні, не мають досвіду роботи.

Посади з найбільшою зарплатнею за місяць вже котрий місяць поспіль незмінні. У переліку високооплачуваних фахівців залишаються медіабаєри, чий гонорар зменшився до 52 500 грн, та водії-міжнародники — 42 500 грн, чия зарплата стала дещо вище, аніж в грудні. У січні, окрім вакансій керівників, до топу високооплачуваних працівників потрапили рихтувальники з гонораром у 34 500 грн.

ІТ

У січні компанії опублікували на сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni 14 632 вакансії. Це на 2 246 більше, ніж у грудні, але все ж менше, ніж в листопаді. 80% вакансій закриваються протягом місяця.

Водночас шукачі роботи поставили одразу два абсолютних рекорди: найбільша кількість активованих кандидатів — 21,7 тисяч, та 70 тисяч відгуків на вакансії за тиждень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.