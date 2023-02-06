Кількість нових бізнесів зростає: роботу шукають айтівці, жінки та кандидати без досвіду (інфографіка) — Finance.ua
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Кількість нових бізнесів зростає: роботу шукають айтівці, жінки та кандидати без досвіду (інфографіка)

Особисті фінанси
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Після традиційного зниження бізнес-активності перед Новим роком у січні у Work.ua спостерігають сплеск активності роботодавців. Так, у січні до грудня кількість вакансій зросли на 12%. Це рекордна кількість вакансій після повномасштабного вторгнення.
Про це пише Опендатабот.
Варто зазначити, що у січні 2022 року було навпаки: кількість нових оголошень про пошук працівників скоротилася на 7% відносно до грудня 2021 .
Топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників, незмінний четвертий місяць поспіль:
це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано в Одеській (+26%), Хмельницькій (+23%), та Харківській областях (+20%).
Кількість нових бізнесів зростає: роботу шукають айтівці, жінки та кандидати без досвіду (інфографіка)
Найбільш затребуваними фахівцями в Україні є менеджери з продажу, продавці-консультанти, бухгалтери, водії та кухарі.
Топ найбільш популярних серед шукачів пропозицій майже не змінився. Як й раніше, кандидати активно відгукуються на вакансії ретушерів, front-end програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та адміністраторів салону краси.
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Кількість нових та оновлених резюме за місяць зросла на 18% — до 437 тисяч. Для порівняння, у січні 2022 року до початку повномасштабної війни роботу шукало більше фахівців — 478 тисяч.
Найбільшу кількість резюме розміщують кандидати з Чернівецької, Сумської, Київської та Житомирської областей. Попри проблеми зі світлом, дистанційна робота все ще залишається на другому місці за затребуваністю.
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Цікаво, що у січні частіше роботу шукали жінки — 55% від загальної кількості кандидатів. Нові резюме чоловіків складають 44%, ще 0,8% шукачів не зазначали свою стать.
Кількість нових бізнесів зростає: роботу шукають айтівці, жінки та кандидати без досвіду (інфографіка)
На початку січня на ринку активізувались у пошуках роботи літературні редактори, вчителі початкових класів, діловоди, прес-секретарі та SEO-спеціалісти. Їх резюме було розміщено найбільше.
Найбільша кількість шукачів — у віці 16-24 років та 25-34 років. Більш ніж половина людей (52%), шо розмістили резюме у січні, не мають досвіду роботи.
Кількість нових бізнесів зростає: роботу шукають айтівці, жінки та кандидати без досвіду (інфографіка)
Посади з найбільшою зарплатнею за місяць вже котрий місяць поспіль незмінні. У переліку високооплачуваних фахівців залишаються медіабаєри, чий гонорар зменшився до 52 500 грн, та водії-міжнародники — 42 500 грн, чия зарплата стала дещо вище, аніж в грудні. У січні, окрім вакансій керівників, до топу високооплачуваних працівників потрапили рихтувальники з гонораром у 34 500 грн.
ІТ
У січні компанії опублікували на сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni 14 632 вакансії. Це на 2 246 більше, ніж у грудні, але все ж менше, ніж в листопаді. 80% вакансій закриваються протягом місяця.
Водночас шукачі роботи поставили одразу два абсолютних рекорди: найбільша кількість активованих кандидатів — 21,7 тисяч, та 70 тисяч відгуків на вакансії за тиждень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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