«єРобота»: у Нацбанку відкрили спецрахунок для надання грантів за програмою — Finance.ua

«єРобота»: у Нацбанку відкрили спецрахунок для надання грантів за програмою Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

«єРобота»: у Нацбанку відкрили спецрахунок для надання грантів за програмою

Уряд затвердив постанову, яка розширить джерела фінансування програми єРобота.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«У Національному банку України створено спеціальний рахунок „Фонд відновлення та трансформації економіки“. Ми пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми єРобота», — сказав прем’єр-міністр.

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За його словами, завдяки цьому будуть створені та розширені десятки переробних підприємств та створені тисячі нових робочих місць.

Шмигаль підкреслив, що для уряду особливо важливо продовжувати розширювати програми підтримки малого й середнього бізнесу.

Скільки бізнесів уже створено за програмою

За даними соціологічних опитувань, понад 60% українців хочуть мати власний бізнес.

Як зазначив прем’єр-міністр, уже більш як 2 тисячі бізнесів по всій країні були створені саме завдяки цій програмі.

Нагадаємо, український бізнес зазнав 13 млрд дол. прямих збитків внаслідок російської агресії. Загальні непрямі втрати українського бізнесу сягають 33,1 млрд дол. А необхідна сума для відновлення підприємств — 24,9 млрд дол.

Довідка Finance.ua:

українці з 1 липня 2022 року можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота». Торік за рішеннями уряду у межах проєкту «єРобота» фактично виплачено гранти 2530 отримувачам на загальну суму 1,55 млрд грн;

у січні уряд вирішив, що фінансування програм підтримки бізнесу в межах урядової ініціативи «єРобота» здійснюватиметься коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

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