Втрати українського бізнесу від війни — Finance.ua

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Втрати українського бізнесу від війни

Фондовий ринок
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Втрати українського бізнесу від війни
Втрати українського бізнесу від війни
Український бізнес зазнав 13 млрд дол. прямих збитків внаслідок російської агресії. Загальні непрямі втрати українського бізнесу сягають 33,1 млрд дол. А необхідна сума для відновлення підприємств — 24,9 млрд дол.
Про це свідчать підрахунки проєкту «росія заплатить» за 2022-й рік, участь в якому беруть експерти ЦЕС та інші аналітичні центри, сказано в Telegram-каналі «Що з економікою?».
«9 млрд дол. з 13 млрд — це збитки великих та середніх підприємств. Щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків. 19 з них зруйновано повністю, ще 90 пошкоджені частково», — сказано в повідомленні.
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Де найбільше пошкоджених підприємств

Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях — Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%), Луганській (10%) та Миколаївській (8%).
Найбільші підприємства, що постраждали від вторгнення — Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Нібулон, Мотор Січ.
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«Зі стабілізацією фронту зменшується й кількість пошкодження нових підприємств. Крім того, знижується кількість нових випадків мародерства або розкрадання товарних залишків. Слід зауважити, що інформація щодо пошкоджених об’єктів надходить із деяким запізненням», — пояснює старший економіст ЦЕС Дмитро Горюнов.

Довідка Finance.ua:

  • бізнес пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва в наступні 12 місяців;
  • у листопаді частка підприємств, які з 24 лютого повністю або майже повністю припинили роботу, дорівнювала 31,7%. Натомість 9,4% бізнесів збільшили обсяги робіт;
  • з 1 жовтня по 30 листопада включно в Україні було зареєстровано понад 33 тис. ФОПів та майже 5,5 тис. юросіб, 20 з яких здійснили перереєстрацію. Найбільша кількість фізичних осіб-підприємців з’явилась в перший день листопада — 1300. А пік реєстрації підприємств припав на 19 жовтня і становив 176 юросіб відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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