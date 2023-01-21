Плани бізнесу на 2023: чи буде підвищення зарплат — Finance.ua
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Плани бізнесу на 2023: чи буде підвищення зарплат

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Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують скорочення кількості працівників. Водночас будуть змушені підняти зарплати.
Про це повідомляється у звіті «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за IV квартал 2022 року.
Другий квартал поспіль респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей — 39,0% (у ІІІ кварталі 2022 року — 33,5%).
Найвищі очікування у підприємств торгівлі та у великих підприємств. Найнижчі очікування у підприємств добувної промисловості та у малих підприємств.
Плани бізнесу на 2023: чи буде підвищення зарплат
Чергове опитування НБУ було проведено з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року. В опитуванні взяли участь 637 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
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Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 23,3%. Інфляційні настрої бізнесу покращились.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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