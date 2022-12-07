Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі (інфографіка) — Finance.ua

Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі (інфографіка) Сьогодні 14:05 — Фондовий ринок

Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі (інфографіка)

З 1 жовтня по 30 листопада включно в Україні було зареєстровано понад 33 тис. ФОПів та майже 5,5 тис. юросіб, 20 з яких здійснили перереєстрацію. Найбільша кількість фізичних осіб-підприємців з’явилась в перший день листопада — 1300. А пік реєстрації підприємств припав на 19 жовтня і становив 176 юросіб відповідно.

Про це свідчать дані дослідження YouControl Market

У порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік, приріст нових компаній та ФОП дещо знизився. Зокрема, тоді було зареєстровано близько 9 тис. компаній, це на 40% більше ніж цьогоріч. А фізосіб-підприємців у жовтні-вересні 2021-го зареєструвалося близько 44, 5 тис., що на 26% більше ніж 2022 р.

Інфографіка: YouControl

Де найчастіше реєструється новий бізнес

Найбільш активною з реєстрацій нового бізнесу традиційно виявилася столиця. У Києві з 1 жовтня до 30 листопада було зареєстровано майже 2 тисячі компаній та 5 тисяч ФОПів. Це 35 та 15% відповідно.

До трійки лідерів серед створення підприємств потрапили також Львівська (9,4%) та Дніпропетровська область (7%).

Серед ФОПів на другому місці після Києва опинилась Львівська область (8,6%), а на третьому — Дніпропетровська (8,4%).

Інфографіка: YouControl

Які види діяльності обирає новий бізнес

Традиційно найпопулярнішим видом діяльності новостворені підприємства та ФОП обирали оптову та роздрібну торгівлю. Майже 27% та 36% відповідно.

За 2 аналізованих місяці в Україні відбувся приріст нових компаній у сфері ІТ. Серед новостворених цю сферу обрали майже 20% ФОПів та 5% підприємств.

Також юрособи наростили присутність в охороні здоров’я (14%) та наданні інших видів послуг (11%).

Окрім цього, підприємств побільшало у сферах переробної промисловості (майже 7%), адміністративного та допоміжного обслуговування (5,7%) та логістиці, зокрема поштової та кур’єрської діяльності (5,5%). А от фізосіб-підприємців, крім айтівців, побільшало в секціях професійної, наукової та технічної діяльності — понад 10%, логістиці — майже 8% та 6% у сфері організації харчування.

Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.