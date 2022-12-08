Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт — Finance.ua

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

У листопаді частка підприємств, які з 24 лютого повністю або майже повністю припинили роботу, дорівнювала 31,7%. Натомість 9,4% бізнесів збільшили обсяги робіт.

Такі дані опитування бізнесу оприлюднив Офіс з розвитку підприємництва та експорту.

Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) становить 30 (зі 100 можливих).

У листопаді індекс дещо впав, порівняно з вереснем, проте він вище, ніж у червні-липні. Зниження індексу в листопаді свідчить про погіршення очікувань бізнесу щодо швидкого покращення економічної ситуації.

Робота підприємств

В листопаді було 31,7% підприємств, які повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Це найнижчий показник з початку опитувань у березні, зокрема, у квітні не працювали частково або повністю 55,9% підприємств, у червня — 46,8% підприємств, у вересні — 33,8%.

У листопаді 9,4% підприємств вказали на збільшення обсягів робіт порівняно з довоєнним періодом — це найбільший показник з початку досліджень у березні. Частка таких підприємств поступово зростає.

Інфографіка: business.diia.gov.ua

Перспективи 2022 року

Більшість підприємств станом на листопад прогнозує зниження обсягів бізнесу, порівняно з аналогічним періодом минулого року, — 73,8%. Серед них 19,8% підприємств прогнозують скорочення до 20% обсягів минулого року, 23,2% підприємств — 20-50% обсягів минулого року, 21% підприємств — обсягів 50-80% минулого року. Разом з тим 13,1% підприємств прогнозують отримати результат, не менший за показник минулого року, а 13,1% прогнозують зростання бізнесу.

Інфографіка: business.diia.gov.ua

Очікуваний бізнесом результат обсягу реалізованої продукції у 2022 р. становить 63% від обсягу за результат минулого року. При цьому найвищі очікування має середній бізнес (77% обсягу минулого року), а найнижчі — мікробізнес (55%). Ці показники мають тенденцію до покращення з березня.

Ситуація з персоналом

Бізнес починає повертати співробітників і створювати нові робочі місця. Частка персоналу (по відношенню до 23.02), що скорочена на поточний момент, у листопаді зменшилась до 24,5% (у вересні цей показник був 28%), проте він більше за показник червня (20%).

Загалом станом на листопад було скорочено 1,155 млн працівників, і це менше за показник вересня.

Ще 14% становить приховане безробіття, і є тенденція до його зниження, порівняно з червнем.

Інфографіка: business.diia.gov.ua

Більше половини підприємств протягом останніх 8 місяців не наймали нових працівників.

Відключення електрики

Відключення електрики суттєво впливає на роботу бізнесу. 48% опитаних підприємств заявили про зниження оборотів на 20% і більше через цю причину, зокрема, 9,5% підприємств втратили близько половини обороту, ще 7,5% підприємств — втратили до 80% обороту, а 7,9% практично зупинились.

Інфографіка: business.diia.gov.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.