Як український бізнес переживав «блекаутний» листопад — дослідження — Finance.ua
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Як український бізнес переживав «блекаутний» листопад — дослідження

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Як український бізнес переживав «блекаутний» листопад — дослідження
Як український бізнес переживав «блекаутний» листопад — дослідження
У листопаді було зареєстровано понад 14,5 тисяч ФОПів та 2,6 тисячі нових компаній. Цікаво, що блекаути та проблеми з комунікаціями критично не вплинули на відкриття нових справ — різкого просідання кількості реєстрацій не помічено.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Натомість після першого масованого обстрілу інфраструктури у жовтні просіли майже удвічі за тиждень.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, за місяць масованих обстрілів та блекаутів кількість активних кафе та ресторанів в середньому по Україні скоротилася на 5%, а їх обіги — на 14%.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Натомість вже на першому тижні грудня кафе та ресторани дещо оговтовались після блекаутів: +2% закладів, що працюють, та +6% обігів.
Блекаут підштовхнув бізнес активніше переводити документообіг в електронний формат. За місяць кількість актів у сервісі Вчасно зросла на 13%, а договорів — на 26%.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За даними сервісу Хорошоп, кількість покупок в інтернет-магазинах збільшилась майже в 1,5 рази у порівнянні з періодом до великого вторгнення.
Сервіс для купівлі залізничних квитків Raiwaybot зафіксував, що протягом листопада українці активніше подорожували залізницею. Так, за місяць купівлі зд квитків через сервіс збільшились на 12%.
Нагадаємо, як свідчать дані дослідження YouControl Market, з 1 жовтня по 30 листопада включно в Україні було зареєстровано понад 33 тис. ФОПів та майже 5,5 тис. юросіб, 20 з яких здійснили перереєстрацію. Найбільша кількість фізичних осіб-підприємців з’явилась в перший день листопада — 1300. А пік реєстрації підприємств припав на 19 жовтня і становив 176 юросіб відповідно.
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За матеріалами:
Finance.ua
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