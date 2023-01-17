Бізнес озвучив очікування щодо курсу долара — опитування НБУ — Finance.ua

Бізнес озвучив очікування щодо курсу долара — опитування НБУ Сьогодні 10:07 — Валюта

Бізнес озвучив очікування щодо курсу долара — опитування НБУ

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва в наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування результати опитування керівників компаній у ІV кварталі 2022 року, передає пресслужба Національного банку.

Очікування щодо курсу долара

Майже вдвічі скоротилася частка тих, хто очікує курс національної валюти в межах 38.00–40.00 грн/дол. США.

Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42.59 грн/дол. США (у попередньому кварталі — 41.93 грн/дол. США).

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Суттєво (до 30.3%) зросла частка респондентів, які вважають, що обмінний курс національної валюти в наступні 12 місяців коливатиметься в межах 42,00−44,0 грн/дол. (у III кварталі 2022 року — 18.7%).

Графік: НБУ

Інфляційні очікування

Інфляційні очікування бізнесу поліпшилися: у IV кварталі 2022 року очікувана річна інфляція становила 23.3% порівняно з 25,2% у попередньому кварталі. 71,8% опитаних підприємств вважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30,0%.

На думку 89,2% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Суттєво посилився вплив фактору «витрати на виробництво».

Очікування щодо ділової активності підприємств

«Бізнес дещо послабив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців на тлі активних бойових дій та терористичних атак», — йдеться в повідомленні.

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Як свідчать результати опитування, другий квартал поспіль спостерігається пом’якшення негативних очікувань щодо майбутньої ділової активності підприємств. Незначне послаблення негативних очікувань відбулося переважно за рахунок менш песимістичних оцінок щодо інвестиційних видатків і кількості працівників.

Фінансовий стан підприємств

Попри пом’якшення другий квартал поспіль оцінок респондентів щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною. Водночас поліпшилися, хоча й залишаються негативними, очікування респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємств у наступні 12 місяців.

Бізнес продовжує очікувати зменшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку. Зростання загальних обсягів реалізації очікують лише підприємства торгівлі.

Бізнес другий квартал поспіль продовжує прогнозувати скорочення кількості працівників на підприємствах нижчими темпами. Найпесимістичніші оцінки в підприємств добувної промисловості («мінус» 40,0%), транспорту та зв’язку («мінус» 28,9%), а також сільського господарства («мінус» 26,1%).

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