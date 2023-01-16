Фіксація курсу гривні залишається основним стримуючим фактором інфляції - НБУ — Finance.ua

Фіксація курсу гривні залишається основним стримуючим фактором інфляції - НБУ Сьогодні 12:03 — Валюта

Фіксація курсу гривні залишається основним стримуючим фактором інфляції - НБУ

Фіксація обмінного курсу гривні була і залишається основним фактором утримання інфляції під контролем, однак досягти цього вдалося завдяки комплексу заходів, зокрема підвищенню облікової ставки до 25%.

Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

«Контрольованої інфляції, яка за підсумками року виявилася нижчою за прогноз у 30%, досягнуто завдяки комплексу заходів. Це далеко не лише облікова ставка. Це, по-перше, фіксація обмінного курсу. Якби НБУ не зафіксував курс, інфляція була б вищою», — сказав він.

За його словами, для підтримки фіксації обмінного курсу необхідні збереження міжнародних резервів та привабливість гривні.

«У вкладників має бути впевненість у тому, що ставка за депозитами хоча б частково захистить їхні кошти від інфляції. Тож у контексті стійкості валютного ринку та фіксованого обмінного курсу облікова ставка 25% допомогла. Звичайно, дискусія, що щось можна було зробити інакше, завжди актуальна, але поки що результат на табло», — підкреслив Лепушинський.

Він додав, що другий дієвий інструмент у утриманні інфляції під контролем — обмеження обсягів монетизації дефіциту, оскільки Нацбанк зафіксував прямий зв’язок між монетизацією та тиском на валютному ринку.

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Директор департаменту зазначив, що на поточному етапі переваг від фіксації обмінного курсу, як і раніше, більше недоліків. «По-перше, фіксований курс є якорем для стабілізації очікувань. Зараз важко знайти йому альтернативу, оскільки, незважаючи на те, що інфляція контрольована, вона все ще висока, і ми ще не перейшли до траєкторії її зниження», — пояснив представник Нацбанку.

Він додав, що, по-друге, валютний ринок сьогодні має дуже мало потужності для знаходження рівноваги, оскільки попит на валюту значний, що пов’язано, в тому числі, із суттєвим дефіцитом держбюджету, «який об’єктивно в цих умовах має бути».

«Поки що ми не бачимо будь-яких значних дисбалансів, пов’язаних саме з фіксацією обмінного курсу», — констатував Лепушинський.

За його словами, момент повернення до плаваючого курсу пов’язаний не так з будь-якими календарними датами, як з передумовами. «Це станеться тоді, коли валютний ринок матиме більше можливостей для самозбалансування та пошуку рівноваги, коли буде альтернативний якір для стабілізації очікувань. До повномасштабного вторгнення цю роль відігравала інфляція», — сказав директор департаменту.

За його словами, дуже важко спрогнозувати момент, коли відбудеться перехід від фіксованого до плаваючого обмінного курсу. «Тим більше що, швидше за все, це відбуватиметься поступово», — зазначив представник Нацбанку.

Коментуючи рівень облікової ставки, Лепушинський зазначив, що при його виборі необхідно дивитися на перспективу, тобто на очікування та прогноз інфляції. «Очікування зараз, незважаючи на всі виклики війни, нижчі від облікової ставки. Щодо прогнозів: у нас буде певне прискорення інфляції в найближчі місяці, але вже з другого кварталу вона почне поступово знижуватися і стане нижчою за облікову ставку», — вважає представник НБУ.

Він також додав, що центробанк не цурається своєї інфляційної мети 5%.

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За матеріалами: Укррудпром

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