В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік — Finance.ua

В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік Сьогодні 16:00 — Валюта

В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік

В Верховній Раді впевнені, що протягом 2023 року курс гривні до долара США буде стабільним і не впаде нижче планки, що запланував уряд.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський.

Так, в парламенті прогнозують, що гривня триматиметься на рівні 41 грн за долар США протягом цього року. Зауважують, що Кабмін встановив середню планку в розмірі 42 гривні за долар США.

«Запасатися доларами не потрібно. Оскільки інфляційні процеси все одно з’їдають будь-який ресурс, яким ми можемо володіти. Міжнародна підтримка, що зараз надходить в Україну, дозволяє оперувати грошима так, щоб утримувати гривню на нинішньому рівні», — переконаний нардеп.

Він також додав, що заяви деяких економістів, що «долар буде по 50 гривень» і вище, є необґрунтованими.

Нагадаємо, курс долара відносно гривні на готівковому валютному ринку України в 2022 році підвищився на 47,7%. Водночас від жовтня до грудня нацвалюта США знижувалась у вартості після безперервного подорожчання з початку війни.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.