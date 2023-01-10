В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік — Finance.ua
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В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік

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В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік
В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік
В Верховній Раді впевнені, що протягом 2023 року курс гривні до долара США буде стабільним і не впаде нижче планки, що запланував уряд.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський.
Так, в парламенті прогнозують, що гривня триматиметься на рівні 41 грн за долар США протягом цього року. Зауважують, що Кабмін встановив середню планку в розмірі 42 гривні за долар США.
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«Запасатися доларами не потрібно. Оскільки інфляційні процеси все одно з’їдають будь-який ресурс, яким ми можемо володіти. Міжнародна підтримка, що зараз надходить в Україну, дозволяє оперувати грошима так, щоб утримувати гривню на нинішньому рівні», — переконаний нардеп.
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Він також додав, що заяви деяких економістів, що «долар буде по 50 гривень» і вище, є необґрунтованими.
Нагадаємо, курс долара відносно гривні на готівковому валютному ринку України в 2022 році підвищився на 47,7%. Водночас від жовтня до грудня нацвалюта США знижувалась у вартості після безперервного подорожчання з початку війни.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Діло
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