Що буде з курсом долара, та коли чекати девальвації: прогноз на рік — Finance.ua

Що буде з курсом долара, та коли чекати девальвації: прогноз на рік Сьогодні 13:36 — Валюта

Що буде з курсом долара, та коли чекати девальвації: прогноз на рік

Міжнародна допомога дозволить НБУ тримати фіксований курс на рівні 36,6 гривні за долар протягом півроку. Потім можлива девальвація на 10-15%. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Через невизначеність перехід на плаваючий валютний курс незабаром малоймовірний, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

«Моє бачення: НБУ триматиме офіційний курс на рівні 36,6 гривень/долар протягом усього 2023 року. Поки що надходження від міжнародних партнерів (3,5-5 млрд доларів на місяць) перекриватимуть витрати НБУ на валютні інтервенції (2-3 млрд доларів на місяць), то немає сенсу змінювати курс», — зазначив експерт.

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Говорити про нове зниження офіційного курсу, на його думку, можна буде лише, якщо витрати на валютні інтервенції зростуть і протягом кількох місяців перевищуватимуть валютні надходження від партнерів.

Не очікує зміни курсу невдовзі і голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Як мінімум до кінця першого півріччя курс гривні до долара зберігатиметься на поточному рівні, вважає він.

«Надалі НБУ враховуватиме стан платіжного балансу та динаміку припливу міжнародної допомоги», — зазначив експерт.

Ваврищук вважає найвірогіднішим, що у другому півріччі буде коригування офіційного курсу. «Думаю, буде зниження курсу на 10-15%. Не думаю, що за результатами 2023 року ми вийдемо на середній курс, який закладено до бюджету. Ймовірно, гривня залишатиметься дорожчою, ніж планує уряд (42,2 грн за долар)», — зазначив експерт.

Нагадаємо, Національний банк України наголошує на покращенні ситуації на валютному ринку. Поки що чергової девальвації гривні не очікується.

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