Чи перевалить курс долара за 50 гривень: прогноз на два роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи перевалить курс долара за 50 гривень: прогноз на два роки

Валюта
243
Чи перевалить курс долара за 50 гривень: прогноз на два роки
Чи перевалить курс долара за 50 гривень: прогноз на два роки
За найпесимістичнішого прогнозу курс долара в Україні може досягти позначки 51 грн/дол. вже наступного 2023 року.
Такий прогноз сформувала консенсус-група Focus Economics SLU
Аналітики вважають, що оптимальний курс долара у 2023 — 2024 роках перебуватиме на рівні 40,20 — 40,40 гривень, передає Forbes.
На думку аналітиків, для забезпечення фінансової стабільності Національний банк якийсь час зберігатиме фіксований курс.
Читайте також
«Плаваючий режим, ймовірно, буде знову введений, щойно дозволять економічні умови», — наголошується у звіті.
За прогнозом фахівців, до кінця 2023 року долар буде на рівні 41,20 грн/дол, а 2024 року — 40,40 грн/дол.

Довідка Finance.ua:

  • Аналітик Concorde Capital Олександр Паращий вважає, що фіційний курс долара (36,5686 грн/$) в Україні навряд чи зміниться до кінця 2022 року. Готівковий курс залишиться на поточному рівні — 39,5-42 грн/$;
  • В інвесткомпанії ICU теж прогнозують, що офіційний курс гривні до кінця 2022 року залишиться на поточному рівні в 36,5686 долара. А ось до кінця 2023 року нацвалюта України ослабне до 40,2 грн/долар.
До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Дізнатися курс валют

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.