Чи перевалить курс долара за 50 гривень: прогноз на два роки — Finance.ua

Чи перевалить курс долара за 50 гривень: прогноз на два роки Сьогодні 12:01 — Валюта

Чи перевалить курс долара за 50 гривень: прогноз на два роки

За найпесимістичнішого прогнозу курс долара в Україні може досягти позначки 51 грн/дол. вже наступного 2023 року.

Такий прогноз сформувала консенсус-група Focus Economics SLU

Аналітики вважають, що оптимальний курс долара у 2023 — 2024 роках перебуватиме на рівні 40,20 — 40,40 гривень, передає Forbes

На думку аналітиків, для забезпечення фінансової стабільності Національний банк якийсь час зберігатиме фіксований курс.

Читайте також Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2022 року - прогноз експерта

«Плаваючий режим, ймовірно, буде знову введений, щойно дозволять економічні умови», — наголошується у звіті.

За прогнозом фахівців, до кінця 2023 року долар буде на рівні 41,20 грн/дол, а 2024 року — 40,40 грн/дол.

Довідка Finance.ua:

Аналітик Concorde Capital Олександр Паращий вважає, що фіційний курс долара (36,5686 грн/$) в Україні навряд чи зміниться до кінця 2022 року. Готівковий курс залишиться на поточному рівні — 39,5-42 грн/$;

В інвесткомпанії ICU теж прогнозують, що офіційний курс гривні до кінця 2022 року залишиться на поточному рівні в 36,5686 долара. А ось до кінця 2023 року нацвалюта України ослабне до 40,2 грн/долар.



До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.