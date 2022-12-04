Когда ждать официальный курс в 40 грн за доллар и что будет с тарифами на коммуналку: прогноз ICU — Finance.ua

Когда ждать официальный курс в 40 грн за доллар и что будет с тарифами на коммуналку: прогноз ICU Сегодня 09:18 — Валюта

Когда ждать официальный курс в 40 грн за доллар и что будет с тарифами на коммуналку: прогноз ICU

В инвесткомпании ICU прогнозируют, что официальный курс гривны до конца 2022 года останется на текущем уровне в 36,5686 доллара. А вот к концу 2023 года нацвалюта Украины ослабнет до 40,2 грн/доллар. Также, считают аналитики, из-за сокращения реальных доходов украинцев в следующем году не следует ожидать повышения коммуналки. Однако если тарифы все же решат повышать, то, уверены они, незначительно.

«Мы считаем, что НБУ не будет спешить ослаблять курс гривны настолько, как мы ожидали ранее. Мы сейчас прогнозируем, что к концу 2023 года официальный курс доллара вырастет примерно до 40 грн, хотя ранее ожидали курса 45 грн», — говорится в материале компании

Резервы же НБУ, прогнозируется, в следующем году будут расти. Ожидается, что они увеличатся до более чем 35 млрд долларов. Этому будет способствовать поступление международной финансовой помощи.

При этом аналитики подчеркивают: главным вызовом украинской экономики в ближайшем будущем станут перебои в энергоснабжении. Постоянные проблемы с электроэнергией могут стать новой реальностью для Украины.

«В целом же, украинская экономика будет оставаться уязвимой. Однако в то же время достаточно жизнеспособной и в значительно лучшем состоянии, чем можно было бы ожидать в начале полномасштабной войны», — резюмировали аналитики.

Инфографика: ICU

Обозреватель По материалам:

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