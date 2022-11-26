Курс доллара, ВВП, международная поддержка: в Dragon Capital дали прогноз по экономике Украины на 2023 год — Finance.ua

Курс доллара, ВВП, международная поддержка: в Dragon Capital дали прогноз по экономике Украины на 2023 год Сегодня 08:23 — Кредит&Депозит

Курс доллара, ВВП, международная поддержка: в Dragon Capital дали прогноз по экономике Украины на 2023 год

Компания Dragon Capital ухудшила прогноз падения реального ВВП до −32% г/г в 2022 году и ожидает умеренную девальвацию гривны до 43 UAH/USD в конце 2023 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Негативное влияние на экономику Украины от отключений электроэнергии в результате обстрелов россией объектов энергетической инфраструктуры пока было умеренным.

«Однако обстрелы, вероятно, продолжатся, а рост спроса на электроэнергию зимой заставит увеличивать масштаб и продолжительность отключений электроэнергии зимой. Учитывая это, мы ухудшили прогноз реального ВВП в этом году на 2,0 п.п. до −32% г/г., и сохранили прогноз на 2023 г. без изменений на уровне −5,0% г/г, несмотря на изменение ключевого предположения о ходе войны», — говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital.

Прогноз ВВП на следующий год базируется на предположении, что Украина будет постепенно освобождать оккупированные территории и сможет закончить горячую фазу войны на приемлемых условиях в следующем году, ориентировочно ближе к осени.

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Ранее ключевым предположением макропрогноза было длительное продолжение войны и истощение.

Ожидается, что в результате существенного снижения военных рисков работа ключевых морских портов будет полностью разблокирована, из-за границы вернется, по крайней мере, половина вынужденных мигрантов (около 4 млн человек), а украинский частный бизнес возобновит инвестиционную деятельность.

Но, учитывая повреждение производственных мощностей врагом и разрушение логистических цепочек, темпы начального поствоенного экономического восстановления будут умеренными и недостаточными, чтобы компенсировать экономические потери в начале 2023 года, вызванные атаками на энергетическую инфраструктуру.

Запуск широкомасштабной программы восстановления украинской экономики, скорее всего, потребует времени и начнется уже в 2024 году.

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Международная финансовая помощь остается критически важным фактором обеспечения макрофинансовой стабильности.

Последние заявления и шаги международных партнеров позволяют ожидать увеличения объемов международной поддержки в 2023 году до 42 млрд долларов с 32 млрд долларов, ожидаемых в текущем году, в основном благодаря США, ЕС и, в меньшей степени, МВФ.

Поступления средств от международных партнеров полностью профинансируют дефицит бюджета, который по оценкам, в следующем году останется на уровне 38 млрд долларов или 27% от ВВП, более 31 млрд долларов предусмотрены в текущей версии закона о Государственном бюджете на 2023 год, и часть запланированных погашений государственного долга.

Нацбанк, вероятно, сможет завершить рискованную практику «печати гривны» для целей бюджета в следующем году или, по крайней мере, существенно сократить объемы с ожидаемых 400 млрд гривен в текущем году.

«Мы считаем, что Нацбанк будет пытаться избежать еще одной коррекции курса гривны в ближайшей перспективе, поскольку фиксированный курс является важным стабилизационным фактором для экономики в текущих неопределенных условиях, а ослабление гривны не поможет существенно снизить внешнеторговый дефицит из-за специфической структуры торговых потоков и ограниченных возможностей для экспорта в результате блокирования портов. Мы ожидаем, что золотовалютные резервы НБУ будут оставаться выше безопасного уровня, который мы оцениваем в около 20 млрд долларов (по сравнению с 25,5 млрд долларов на конец октября и ожидаемыми 27 млрд долларов на конец 2022 г.). Это позволит НБУ держать официальный курс гривны к доллару на текущем уровне 36,57 грн/долл. до конца третьего квартала 2023 года, когда ожидаемое завершение горячей фазы войны позволит начать возвращение к гибкому курсообразованию и инфляционному таргетированию», — отметили в компании.

В послевоенный период структура спроса и предложения валюты на межбанковском рынке существенно изменится.

Экспортные поступления возрастут в результате разблокирования портов, расходы мигрантов за границей существенно снизятся, равно как и непродуктивные оттоки капитала, но при этом стремительно будет расти импорт.

Скорее всего, в первые послевоенные месяцы на рынке будет сохраняться относительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому ожидается умеренная девальвация гривны в четвертом квартале 2023 года до 43 UAH/USD.

Основным риском для прогноза является развитие военной ситуации и масштаб повреждений критической инфраструктуры.

Также длительная задержка международной помощи или существенное уменьшение ее объемов, особенно в первом квартале 2023 г., может спровоцировать стремительную потерю золотовалютных резервов Нацбанком и вынужденную девальвацию гривны.

Українські Новини По материалам:

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