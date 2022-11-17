Эксперты сообщили, каким будет курс доллара в 2023 году — Finance.ua

Эксперты сообщили, каким будет курс доллара в 2023 году Сегодня 08:00 — Валюта

Курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже заложенного в Госбюджете-2023.

Такой прогноз делает часть аналитиков финансового рынка, советуя не скупать сейчас доллары.

По мнению руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже того, который заложен в Госбюджете-2023.

Читайте также Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни

В том, что и сейчас нет никаких оснований для роста курса доллара, уверен экономист Олег Пендзин:

«Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления „зернового соглашения“ еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться к официальному курсу».

Напомним, в Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не понадобится, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

Об этом сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук. При этом Николайчук отметил, что если НБУ будет видеть улучшение ситуации на валютном рынке и возможность его балансировки с значительно меньшим участием Национального банка, то будет постепенно переходить к плавающему обменному курсу, учитывая все преимущества и риски такого перехода.

Справка Finance.ua:

Многие эксперты прогнозируют, что доллар в 2023 году может упасть. Более того, экономические условия в Украине могут способствовать еще большему укреплению национальной валюты.

Такие условия наталкивают на мысль о том, что не стоит торопиться с покупкой доллара. Ведь в будущем он может стоить еще меньше.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.