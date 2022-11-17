Эксперты сообщили, каким будет курс доллара в 2023 году — Finance.ua
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Эксперты сообщили, каким будет курс доллара в 2023 году

Валюта
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Курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже заложенного в Госбюджете-2023.
Такой прогноз делает часть аналитиков финансового рынка, советуя не скупать сейчас доллары.
По мнению руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже того, который заложен в Госбюджете-2023.
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В том, что и сейчас нет никаких оснований для роста курса доллара, уверен экономист Олег Пендзин:
«Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления „зернового соглашения“ еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться к официальному курсу».
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Напомним, в Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не понадобится, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

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Об этом сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук. При этом Николайчук отметил, что если НБУ будет видеть улучшение ситуации на валютном рынке и возможность его балансировки с значительно меньшим участием Национального банка, то будет постепенно переходить к плавающему обменному курсу, учитывая все преимущества и риски такого перехода.

Справка Finance.ua:

  • Многие эксперты прогнозируют, что доллар в 2023 году может упасть. Более того, экономические условия в Украине могут способствовать еще большему укреплению национальной валюты.
  • Такие условия наталкивают на мысль о том, что не стоит торопиться с покупкой доллара. Ведь в будущем он может стоить еще меньше.

Не только доллары и евро: на какие валюты сегодня следует обратить внимание

По материалам:
УНІАН
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