Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни — Finance.ua
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Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни

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В ближайшие дни до конца текущей недели (20 ноября) наличный курс доллара в Украине будет колебаться в коридоре 40,1-41,1 грн/долл.
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«Дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов, которые уже более активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты», — спрогнозировала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.
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Все больше украинцев будут забирать свои долларовые вложения по депозитам.
Как добавила эксперт, сдерживать рост курса будут существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу.
«Чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние», — заявила Золотько.

Справка Finance.ua:

  • Украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках: как не стать жертвой мошенников.
  • Данилишин сообщил о ситуации на валютном рынке: растет ли спрос на доллары.

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По материалам:
УНІАН
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