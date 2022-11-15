Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни — Finance.ua

Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни Сегодня 21:00 — Валюта

В ближайшие дни до конца текущей недели (20 ноября) наличный курс доллара в Украине будет колебаться в коридоре 40,1-41,1 грн/долл.

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«Дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов, которые уже более активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты», — спрогнозировала директор департамента казначейских операций « Юнекс Банк а» Анна Золотько.

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Все больше украинцев будут забирать свои долларовые вложения по депозитам.

Как добавила эксперт, сдерживать рост курса будут существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу.

«Чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние», — заявила Золотько.

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УНІАН По материалам:

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