Стоит ли сейчас покупать доллар: эксперты дали прогноз — Finance.ua
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Стоит ли сейчас покупать доллар: эксперты дали прогноз

Валюта
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Многие эксперты прогнозируют, что доллар в 2023 году может упасть. Более того, экономические условия в Украине могут способствовать еще большему укреплению национальной валюты.
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Такие условия наталкивают на мысль о том, что не стоит торопиться с покупкой доллара. Ведь в будущем он может стоить еще меньше.
Следует помнить, что в Украине война, а потому даже опытным экспертам трудно дать точный прогноз, ведь в любой момент может произойти что-то, что кардинально его изменит.
Ситуация на наличном рынке
Даже после скачка курса на прошлой неделе эксперты не прогнозируют дальнейших резких изменений курса.
Выросший на 70 копеек доллар — это все последствия повышения спроса на наличную валюту. Но ближе к началу зимы спрос будет снижаться из-за того, что отопительный сезон будет трудным. Это может отчасти отвлечь гривневый ресурс от покупки валюты.
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Как рассказывает экономист Олег Пендзин, потрясений на валютном рынке пока не ожидается, поскольку наличной валюты достаточно, а налаживание экспорта создает фундамент для дальнейшей стабильности гривны.
Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления «зернового соглашения» еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться ближе к официальному курсу, — объясняет Олег Пендзин.

Доллар может быть ниже, чем заложено в бюджете

Как рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, проект бюджета — это преимущественно всегда пессимистические показатели по курсу. Именно поэтому курс в 2023 году может быть даже ниже 40 гривен.
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"Почти все в прогнозах зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Но если мы исходим из предположения, что до конца следующего года есть возможность закончить активную фазу войны, официальный курс не изменится. Другие курсы привязаны к официальному. Но мне кажется, что вполне реалистичным выглядит курс менее 40 гривен",— говорит Паращий.
Напомним, в отредактированном проекте бюджета спрогнозировано, что курс будет составлять до 45,8 гривны. Средневзвешенный курс в первой и второй редакциях документа составлял 42,2 гривны.
Если в 2023 году Украина будет получать от западных партнеров еще больше помощи, чем сейчас, Нацбанку не придется печатать средства. Об этом говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Ежемесячно Украина получает более 4 миллиардов долларов. Это позволяет снизить давление на курс гривны.
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«В следующем году так же, если мы будем получать финансовую помощь, сможем удержать курс гривны. Финансовая помощь позволит нам даже при большом дефиците бюджета избежать значительного давления на национальную валюту», — добавил Фурса.
По материалам:
Телеканал 24
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