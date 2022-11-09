Данилишин сообщил о ситуации на валютном рынке: растет ли спрос на доллары — Finance.ua

Данилишин сообщил о ситуации на валютном рынке: растет ли спрос на доллары Сегодня 17:00 — Валюта

Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе увеличилась до 394 млн долларов США (по сравнению с 214 млн долларов США за неделю до этого).

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

Незначительное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне умеренного сокращения ее предложения обусловило близкое к сбалансированному сальдо операций на межбанковском рынке по клиентским сделкам.

В целом, за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты (долларов США и евро) составили более 20,2 млрд долларов США.

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Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 ноября 2022 года составили 25,2 млрд долларов США (+5,5% за месяц и −18,4% с начала года).

Их увеличение в октябре произошло прежде всего благодаря поступлением финансовой помощи от международных партнеров: 2 млрд долларов США — от Европейского Союза, 1,3 млрд долларов США — от МВФ, 0,5 млрд долларов США — от Всемирного банка, а также 0, 4 млрд долларов США — от размещения ОВГЗ в иностранной валюте.

Справка Finance.ua:

напомним, НБУ запретил бизнесу покупать валюту «про запас». Этот шаг должен снизить спрос на валюту и соответственно снизить давление на золотовалютные резервы, считают в НБУ;

нацбанк смягчил валютные ограничения, однако запретил банкам продавать валюту бизнес-клиентам под международные расчеты, если у них остаются валютные запасы;

по итогам октября наличный курс гривны укрепился на 2,6%. Это произошло впервые с начала войны. Что говорит как о стабильности на финансовом рынке Украины, так и об отсутствии дефицита валюты.



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