Вкладчики покупают безналичную валюту под депозиты (инфографика) — Finance.ua

Вкладчики покупают безналичную валюту под депозиты (инфографика) Сегодня 12:00 — Валюта

на $83 млн. Об этом За 7 первых дней ноября клиенты банков приобрели льготную валютуОб этом говорится в сообщении НБУ.

Напомним, с целью сбалансирования спроса и предложения на наличном валютном рынке Национальный банк 21 июля разрешил коммерческим банкам продавать валюту гражданам с последующим ее размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).

С 1 октября 2022 года Национальный банк увеличил ежемесячный лимит в 50 тыс. грн на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн.

Такие изменения позволили дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем по продаже наличной, они удобнее и безопаснее.

Условия оформления депозита каждый банк сформулировал под себя. Если у одних нет дополнительной комиссии, то у других она варьируется от 0,1 до 1%.

Бескомиссионную покупку, как правило, предлагают банки, которые в свое время взяли у НБУ кредит рефинансирования и сейчас стремятся заместить этот резко подорожавший ресурс (до 27% годовых) на «дешевые» депозиты от населения.

Справка Finance.ua:

Национальный банк 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит;

количество банков, предлагающих такую услугу, постепенно увеличивается. В частности, за август-сентябрь такую возможность обеспечили несколько банков с наибольшим количеством клиентов.

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