НБУ запретил бизнесу покупать валюту «про запас» — Finance.ua
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НБУ запретил бизнесу покупать валюту «про запас»

Валюта
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НБУ запретил бизнесу покупать валюту «про запас». Этот шаг должен снизить спрос на валюту и соответственно снизить давление на золотовалютные резервы, считают в НБУ.
Нацбанк смягчил валютные ограничения, однако запретил банкам продавать валюту бизнес-клиентам под международные расчеты, если у них остаются валютные запасы.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Начиная с 6 сентября Нацбанк впервые с начала войны разрешил бизнесу платить проценты в пользу иностранных кредиторов. Однако с ослаблением ограничения на переток капитала за границу регулятор ввел предохранительную меру.
«Купить валюту под расчеты с нерезидентами украинские компании могут только при условии, что на их счетах нет других валютных средств», — говорится в сообщении регулятора.
Украинский бизнес накопил на валютных счетах в банках $8,7 млрд, свидетельствуют оценки НБУ по состоянию на 2 сентября. По расчету регулятора, новое ограничение снизит спрос на покупку валюты «про запас» и поможет сохранить международные резервы, которые за февраль-июль сократились на $6,7 млрд — до $22,4 млрд.
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По материалам:
ТСН
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