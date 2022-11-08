У жовтні курс гривні зміцнився вперше з початку війни: що це означає — Finance.ua
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У жовтні курс гривні зміцнився вперше з початку війни: що це означає

Валюта
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За підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився на 2,6%. Це сталося вперше від початку війни. Що свідчить як про стабільність на фінансовому ринку України, так і про відсутність дефіциту валюти.
Серед іншого цьому сприяло зростання золотовалютних резервів України — у жовтні вони збільшилися на 1,312 млрд доларів (+5,5%).
У той самий час незначне — у межах 3% — коливання курсу є ринковим, тому значного впливу ситуацію в цілому не має. Проте, крім вищезгаданого, воно свідчить про те, що у фінансовій системі України не відбувається жодних гострих процесів, які знецінюють гривню. Що також говорить про стабільність валютного ринку країни.
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Це підтверджує і голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, зміцнення гривні на 2,6% є «невеликою, проте все ж таки перемогою».
«З таких невеликих перемог, за кожну з яких ми ведемо бій на фінансовому фронті, і складається макрофінансова стабільність. Яка, на думку міжнародних експертів, унікальна для воюючої країни», — підкреслив він.
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Також Гетманцев повідомив про зростання золотовалютних резервів України, яке позитивно вплинуло на зміцнення курсу нацвалюти. У жовтні вони збільшились на 1,312 млрд доларів. «Збільшення ЗВР сприятиме підтримці поточної курсової стабільності гривні», — пояснив нардеп.
Який курс долара та євро в Україні
Станом на 8 листопада, середньобанківський курс долара в Україні складає 40/40,7 грн (купівля/продаж). Євро — 39/39,99 грн (купівля/продаж).
Офіційний курс, за даними Нацбанку, залишається фіксованим:
  • долар — 36,56 грн;
  • євро — 36,5 грн.
За матеріалами:
Обозреватель
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