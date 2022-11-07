У НБУ розповіли, що може вплинути на фіксований курс гривні до долара — Finance.ua

У НБУ розповіли, що може вплинути на фіксований курс гривні до долара Вчора 09:02 — Валюта

У НБУ розповіли, що може вплинути на фіксований курс гривні до долара

Національний банк України поки що не планує змінювати фіксований курс гривні до долара, який становить 36,6 гривень. Але в подальшому курс може як зростати, так і знижуватися.

Про це заявив в інтерв’ю виданню «Мінфін» начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик.

«Можу запевнити, що Національний банк визначатиме офіційний курс гривні, ураховуючи об’єктивні фундаментальні фактори, а не волюнтаристським методом», — сказав він.

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За його словами, серед таких факторів передусім, ситуація з експортом та імпортом, обсяги та ритмічність подальшої підтримки країни міжнародними партнерами, витрати українців за кордоном, купівля громадянами валюти всередині країни тощо. Серед неекономічних факторів — це насамперед перебіг військових дій.

«Тож важливо розуміти, що обмінний курс надалі може як зростати, так і знижуватися, в залежності від комбінації ринкових факторів», — додав Ребрик.

Він зазначив, ніхто достеменно не знає як розвиватимуться події на горизонті шести місяців.

«Наразі НБУ не планує коригувати курс, і про це неодноразово повідомлялося. У НБУ достатньо міжнародних резервів для підтримання курсової стабільності, ураховуючи перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження логістики та зростання експорту», — додав начальник Управління монетарної політики НБУ.

Довідка Finance.ua:

Національний банк фіксує, що вплив психологічного чинника послаблюється, а спроби рф «посилити панічні настрої, зокрема на валютному ринку, є марними»;

за словами економіста Олега Гетьмана, незважаючи на посилені обстріли з боку росії, долар уже не так чутливо реагує на них. Зокрема, ситуація на валютному ринку, як і було передбачено раніше, повернулася до зростання.

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